Volvo Carsin uusi toimitusjohtaja puhui mobiliteetin tulevaisuudesta China EV100:ssa esiintyessään ensimmäistä kertaa julkisuudessa

Jim Rowan tuli Volvo Carsiin 21. maaliskuuta toimitusjohtajaksi nimikkeellä "CEO & President". Hän oli aiemmin Ember Technologiesin hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ja toimi sitä ennen Dyson-konsernin toimitusjohtajana. Hänellä on yli kolmen vuosikymmenen maailmanlaajuinen kokemus kuluttaja- ja teknologiasektoreilta, ja hän tuottaa vahvaa kasvua ja tuottavuutta muutosstrategioiden ja kuluttajien sitouttamisen kautta. Hän on myös työskennellyt laajasti digitalisaation, mullistavien teknologioiden, innovaation, suunnittelun ja toimitusketjujen parissa.

Puheenvuorossaan Jim Rowan tarkasteli nykypäivän tulevaisuuteen suuntautuvien teknologioiden kykyä antaa valtava sysäys teollisuuden ja mobiliteetin tulevaisuudelle. Hän sanoi: "Ajatellessani mobiliteetin tulevaisuutta näen tulevaisuuden, jolle on ominaista liitettävyys, kestävyys ja turvallisuus ja joka tuntuu henkilökohtaiselta. Aivan kuten puhelimesi tarjoaa saumattoman kokemuksen ostosten tekemisestä viestintään, musiikin kuuntelemiseen ja sähköposteihin vastaamiseen, autosta tulee uusi alusta. Tämä uusi laite muodostaa yhteyden jokapäiväisen elämäsi muihin elementteihin."

Puhuessaan Volvo Carsin tulevaisuuden visiosta Jim Rowan mainitsi, että "Volvo Cars on aina ollut edelläkävijä mobiliteetissa, joka ei pelkästään suojele sinua, läheisiäsi ja ympäristöä, vaan tarjoaa myös mobiliteetin nautintoa ja mukavuutta." Volvo Carsin strategiassa yhdistyvät vuosisadan mittainen vahva tuotelaatu ja huippuluokan teknologiainvestoinnit, jotka tarjoavat kaikille uuden, Volvo Carsin perusarvoihin pohjautuvan kokemuksen.

Jim Rowan selitti myös Volvo Carsin tulevaa viiden selkeän tavoitteen strategiaa. Ensinnäkin Volvo Cars tuo markkinoille uusia kestäviä materiaaleja, mikä nopeuttaa siirtymistä sähköistämiseen ja parantaa turvallisuutta. Toiseksi Volvo-autoista tulee täysin sähköisiä vuoteen 2030 mennessä, ja lisää on tulossa. Kolmanneksi Volvo Cars vahvistaa edelleen teknologiajohtajuuttaan, erityisesti ydintietokonetta. Neljänneksi Volvo Cars keskittyy suoriin kuluttajasuhteisiin vastatakseen nopeasti kuluttajien muutoksiin. Viidenneksi Volvo Cars on nopeimmin muuttuva yritys, jolla on ainutlaatuinen rakenne, avoimet teknologiakumppanuudet ja yhteistoimintakulttuuri, mitkä vahvistavat Volvo Carsin asemaa työnantajana.

Lopuksi toimitusjohtaja Rowan totesi, että Kiina on Volvo Carsin liiketoiminnan kasvun ydin useilla tasoilla, mukaan lukien kuluttajat, tuotekehitys, sähköistäminen ja älykäs toimitusketjun integrointi. Kiinan mahtava tiimi on saanut hänet vakuuttuneeksi tämän suunnitelman toteutumisesta. Volvo Cars jatkaa tulevaisuudessa sähköistämisstrategian perusteellista toteuttamista, brändin evoluution kartoittamista ja tarjoaa kaikille vapauden liikkua yksilöllisellä, kestävällä ja turvallisella tavalla.

Valokuva – https://mma.prnewswire.com/media/1774290/Volvo_Cars__New_CEO_Jim_Rowan.jpg

