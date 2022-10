Von Turn Biotechnologies behandelte T-Zellen zeigen eine erhöhte krebstötende Wirksamkeit

Präklinische Daten, die zeigen, wie die Technologien ERA™ und eTurna™ die Wirksamkeit von T-Zellen-Behandlungen erhöhen, wurden heute im Rahmen der Konferenz „New Frontiers of RNA Nanotherapeutics" vorgestellt

ERA™ fördert die Wirksamkeit der CAR-T-Zell-Therapie durch das Überwinden der Erschöpfung von T-Zellen, die die Krebsheilung hemmt

Die Bereitstellungsplattform eTurna™ bietet gesündere und funktionsfähigere T-Zellen als Elektroporation, ohne das Sicherheitsrisiko von viralen Vektoren

Der Einsatz beider Technologien hat das Potenzial, die Kosten von T-Zell-Therapien zu senken und den Patientenzugang zu erweitern

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Zellverjüngungsunternehmen Turn Biotechnologies entwickelt neuartige mRNA-Medikamente, um nicht behandelbare, altersbedingte Erkrankungen zu heilen. Es präsentiert heute vorläufige präklinische Daten, die zeigen, dass die Behandlung von T-Zellen mit den urheberrechtlich geschützten Technologien des Unternehmens die Fähigkeit der Zellen, Krebs abzutöten, erheblich steigern kann.

Turn Biotechnologies interim data show that treating T cells with ERA technology makes them more effective cancer killers.

Die Daten zeigen, dass der Einsatz von Turn Bios Technologie „Epigenetic Reprogramming of Aging" (ERA™) und seiner Bereitstellungsplattform eTurna™ bei der Herstellung von T-Zellen effektivere Therapien ergeben und bereitstellen kann. Die Ergebnisse versprechen, zur Senkung der Kosten von T-Zell-Therapien sowie zu einem besseren Zugang für Krebspatienten beizutragen.

„Unsere Daten zeigen, dass die Nutzung der ERA-Technologie und unserer Bereitstellungsplattform eTurna das grundlegende Problem der Erschöpfung und Alterung von T-Zellen, das die Wirksamkeit und langfristige Wirksamkeit von CAR-T-Therapien einschränkt, überwinden kann", so Vittorio Sebastiano, Mitbegründer und Forschungsleiter des Unternehmens. „ERA ermöglicht ein verbessertes Dosismanagement sowie eine Optimierung durch eine personalisierte Dosierung, um die Effizienz zu maximieren, ohne die Patientensicherheit zu beeinträchtigen.

„Wir haben festgestellt, dass eTurna den Zustand und die Funktionalität von T-Zellen besser bewahrt als die Elektroporation. Dies ermöglicht eine höhere Lebensfähigkeit und Produktion von Zellen während der CAR-T-Herstellung", sagte er. „Es bietet außerdem ein höheres Maß an Sicherheit im Vergleich zur viralen Genbereitstellung und verringert so viele herstellungsbezogene, biologische und regulatorische Herausforderungen."

Die Präsentation von Sebastiano mit dem Titel „First Look Data: Epigenetic Reprogramming of Aging (ERA) – a New Paradigm in Cell Rejuvenation" (Erste Ergebnisse: Epigenetische Reprogrammierung des Alterns (ERA) - ein neues Paradigma der Zellverjüngung) findet um 10 Uhr CST im Rahmen von „New Frontiers of RNA Nanotherapeutics" am Houston Methodist Research Institute statt.

Die Technologien von Turn Bio wurden gleichzeitig mit dem CAR-T-Zellen-Herstellungsprozess eingesetzt. So wurde gezeigt, dass die T-Zellen-Immuntherapie-Produkte ohne zusätzlichen Zeitbedarf oder weitere Anlagen als die bei der Herstellung bereits benötigten verbessert werden können.

Der Prozess des Unternehmens kann Immunzellen mit ebenso hohen Quoten wie bei der branchenüblichen Elektroporation transfizieren, jedoch ohne Zytotoxizität. Die Plattform eTurna™ wurde verwendet, um das Timing, die Dauer und die Aktivierung des ERA-Faktor-Cocktails präzise zu steuern und dabei die Zellidentität zu bewahren.

