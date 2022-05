Wyszukiwarka Petal Search - wykorzystanie możliwości równoległego wyszukiwania w HUAWEI Mate Xs 2

Dopasowując się do życia współczesnych konsumentów w nieustannym biegu, Petal Search umożliwia użytkownikom dwukrotne zwiększenie efektywności dzięki swojej nowej szacie graficznej.

Korzystając z wyszukiwarki Petal Search, zoptymalizowanej pod kątem składanych ekranów, użytkownicy mogą wyszukiwać na 7,8-calowym wyświetlaczu składanym True-Chroma nowego HUAWEI Mate Xs 2 najróżniejsze tematy: wiadomości, aplikacje, zakupy, usługi w pobliżu oraz wiele innych. Pojedyncze dotknięcie paska wyszukiwania automatycznie aktywuje funkcję wyszukiwania równoległego, którego rezultaty są płynnie wyświetlane na obu ekranach w układzie dwuoknowym. Ta interaktywna konstrukcja pozwala na wielozadaniowość pracy na większych ekranach, zwiększając efektywność nawet podczas zwykłego przeglądania stron.

Wyszukiwarka Petal Search udostępnia konsumentom funkcję wyszukiwania równoległego, dzięki której różne elementy usług szukania, z których korzysta konsument, mogą być wyświetlane jednocześnie na obu ekranach. Wartościowe informacje będą dwa razy bardziej dostępne, skomplikowane operacje zostaną zredukowane o połowę, zaś efektywność wzrośnie o 100%.

Wyszukiwanie równoległe pozwala użytkownikom na błyskawiczne wyświetlanie wyników na jednym ekranie, przy jednoczesnym przewijaniu dalszych opcji na drugim. Na przykład, na jednym ekranie można przewijać okoliczne opcje gastronomiczne, jednocześnie na drugim wyświetlają się szczegółowe informacje o wybranej opcji, oferty, menu, zdjęcia potraw, opinie, zamawianie online, itd. Przy tak wszechstronnym systemie, konsumenci mogą korzystać z płynnego i efektywnego przeglądania stron.

Zważywszy na to, że zakupy w internecie stanowią dla większości z nas codzienność, badania pokazują, że około 51% konsumentów odwiedza nawet cztery strony internetowe, zanim zdecyduje się na zakup produktu (Źródło: People Comparison Shop). Z myślą o ułatwieniu konsumentom poszukiwań, nowa funkcja wyszukiwania umożliwia wyświetlanie informacji o produkcie na jednej stronie, co pozwala na wygodne porównanie dwóch produktów. Co więcej, Petal Search pozwala użytkownikom na jednoczesne korzystanie z dwóch usług wyszukiwania, np. aplikacji do oglądania filmów na jednym ekranie HUAWEI Mate Xs 2, na drugim zaś do czytania najnowszych wiadomości.

Funkcja All-In-One Search zapewniająca atrakcyjne rozwiązania wyszukiwania

Dzięki funkcji wyszukiwania równoległego Petal Search, konsumenci mają do wyboru dwa różne tryby przeglądania. Korzystając z trybu dwóch okien, przeglądają oni różne fragmenty wyszukiwania na każdym ekranie, co znacznie zwiększa skuteczność. Ponadto użytkownikom oczekującym większej wygody tryb pojedynczego okna zapewnia większy widok umożliwiający bardziej angażujące poszukiwania.

Zapraszamy do korzystania z szeregu rozwiązań wyszukiwania na większym ekranie nowego HUAWEI Mate Xs 2 wyposażonego w wyszukiwarkę Petal Search All-In-One Search. Współpracując z ponad 3000 czołowych dostawców z branży handlu elektronicznego, podróży i usług lokalnych, system optymalizuje zakupy, podróże i ponad 20 innych sektorowych kategorii wyszukiwania dla użytkowników.

O rzeczywistym potencjale wyszukiwania można przekonać się na przykładzie rozrywki. Podczas zakupów internetowych przy użyciu Petal Search można m.in. znaleźć interesujące oferty i porównać artykuły i ceny bez konieczności otwierania dodatkowych zakładek. Korzystając z tej wyszukiwarki, warto również zaplanować następny urlop, porównując ceny lotów i hoteli na jednej stronie. Zapraszamy na wyższy poziom wyszukiwania!

Wyszukiwarka Petal Search ma na celu zapewnienie użytkownikom bezproblemowego i niezawodnego wyszukiwania na podstawie strategii Huawei 1+8+N dla wszystkich sytuacji oraz możliwości adaptacji sprzętu i oprogramowania.

Aby pobrać i wypróbować wyszukiwarkę Petal Search, zapraszamy na stronę: https://bit.ly/3rpGYGY

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1820758/image_1.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei