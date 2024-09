VREMT EXPOSERA SA TECHNOLOGIE INNOVANTE D'ÉNERGIES NOUVELLES À L'EXPO AUTOMECHANIKA CONSACRÉE AUX VE

FRANCFORT, Allemagne, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- ELECTRIC VEHICLES EXPO AT AUTOMECHANIKA, du 10 au 14 septembre CET, c'est la première fois que Geely Holding Group présentera ses marques dans le cadre d'une exposition à l'étranger. Lors de l'expo, VREMT, une filiale du groupe Geely Holding, présentera sa gamme complète de batteries 800V, de moteurs et de produits de contrôle électronique, mettant en valeur les principaux produits stratégiques de Geely et les nouvelles technologies énergétiques de la Chine.

VREMT

Fondé en 2013, VREMT est spécialisé dans la R&D, la fabrication, la vente et le service après-vente de batteries de puissance, de systèmes d'entraînement électrique, de systèmes de charge et de systèmes de stockage d'énergie. VREMT joue un rôle clé dans la chaîne de développement et de production indépendante de ZEEKR.

Lors de l'exposition, VREMT présentera sa batterie dorée 800V, sa cellule de batterie, son système d'entraînement quadri-moteurs SiC 800V haute performance et sa plateforme de charge 800V ultra-rapide refroidie par liquide, HPC-V3, mettant à l'honneur sa technologie de pointe et son accumulation de batteries, de moteurs et de commandes électroniques.

La batterie en or 800V de deuxième génération présente le taux de charge de production le plus rapide au monde, se rechargeant de 10 % à 80 % en seulement 10,5 minutes. Cela permet « 5 minutes de charge, 2 heures de conduite à grande vitesse ». De plus, avec un taux de décharge par impulsion de 3 secondes jusqu'à 22C, elle fournit une puissance instantanée pour les véhicules à hautes performances, assurant un fonctionnement stable à basse température et dans des conditions de batterie faible. La batterie répond également aux normes de sécurité mondiales les plus strictes. Elle est équipée de huit technologies de protection thermique et a été testée selon trois critères de sécurité extrêmes, ce qui garantit sa fiabilité.

La cellule de la batterie de 800 V est dotée d'une « technologie d'accélération lithium-ion » de nouvelle génération, avec des améliorations dans les matériaux de l'anode, de la cathode et de l'électrolyte. Cela permet d'améliorer la densité énergétique, la conductivité et la sécurité, offrant ainsi un support solide pour la batterie d'or de 800V.

Le système d'entraînement quadri-moteurs SiC 800V haute performance de VREMT offre le système d'entraînement électrique distribué à quatre moteurs ayant la plus haute densité de puissance et de couple au monde, avec une puissance de pointe de 930 kW et un couple de pointe de 1280 Nm en production. Avec sa structure parallèle unique, le bi-moteur avant NDE12 optimise l'espace tout en minimisant la résonance pour améliorer les performances NVH. Le double moteur arrière NDE33 ne pèse que 141 kg, soit 18 % de moins que ses concurrents, avec une densité de puissance de 4,4 kW/kg, ce qui en fait un leader mondial.

Lors de l'exposition, VREMT présentera également sa plateforme de charge ultra-rapide à refroidissement liquide de 800 V - HPC-V3, la pile de charge à refroidissement liquide à puissance de sortie unique la plus élevée au monde. Le chargeur ultra-rapide V3 est doté d'une structure modulaire à plusieurs canons, avec une tension de sortie maximale de 1000 V, un courant maximal de 800 A et une puissance de pointe de 800 kW pour un seul pistolet. Les utilisateurs peuvent réaliser une recharge complète en seulement dix minutes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501448/VREMT.jpg