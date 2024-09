VREMT STELLT AUF DER AUTOMECHANIKA IM BEREICH ELEKTROFAHRZEUGE SEINE INNOVATIVE NEUE ENERGIETECHNIK AUS

FRANKFURT, Deutschland, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- ELECTRIC VEHICLES EXPO AT AUTOMECHANIKA, 10. bis 14. September MEZ: Zum ersten Mal führt die Geely Holding Group ihre Marken zur Teilnahme an einer Messe im Ausland. Auf der Messe wird VREMT, eine Tochtergesellschaft der Geely Holding Group, ihr umfassendes Angebot an 800-V-Batterien, Motoren und elektronischen Steuerungen vorstellen und damit die strategischen Kernprodukte von Geely und Chinas neue Energietechnologie präsentieren.

VREMT

Das 2013 gegründete Unternehmen VREMT hat sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Kundendienst von Leistungsbatterien, elektrischen Antriebssystemen, Ladesystemen und Energiespeichersystemen spezialisiert. VREMT spielt eine Schlüsselrolle in der unabhängigen Entwicklungs- und Produktionskette von ZEEKR.

Auf der Messe wird VREMT seine goldene 800-V-Batterie, seine Batteriezelle, sein hochleistungsfähiges 800-V-SiC-Vier-Motoren-Antriebssystem und seine ultraschnelle flüssigkeitsgekühlte 800-V-Ladeplattform HPC-V3 vorstellen und damit seine hochmoderne Batterie-, Motor- und elektronische Steuerungstechnologie und -akkumulation zeigen.

Die goldene 800V-Batterie der zweiten Generation verfügt über die weltweit schnellste Produktionsladegeschwindigkeit und lädt sich in nur 10,5 Minuten von 10 % auf 80 % auf. Dies ermöglicht „5 Minuten Aufladen, 2 Stunden Hochgeschwindigkeitsfahrt." Mit einer 3-Sekunden-Impuls-Entladerate von bis zu 22C liefert sie außerdem sofortige Leistung für Hochleistungsfahrzeuge und gewährleistet einen stabilen Betrieb bei niedrigen Temperaturen und niedrigem Batteriestand. Die Batterie erfüllt außerdem die höchsten globalen Sicherheitsstandards, ist mit acht Wärmeschutztechnologien ausgestattet und wurde in drei extremen Sicherheitstests geprüft, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die 800-V-Batteriezelle verfügt über eine "Lithium-Ionen-Beschleunigungstechnologie" der nächsten Generation mit verbesserten Anoden- und Kathodenmaterialien sowie Elektrolyten. Dies verbessert die Energiedichte, die Leitfähigkeit und die Sicherheit und bietet eine robuste Unterstützung für die goldene 800-V-Batterie.

Das leistungsstarke 800-V-SiC-Viermotoren-Antriebssystem von VREMT bietet das weltweit leistungsstärkste und drehmomentstärkste verteilte Viermotoren-Elektroantriebssystem mit einer Spitzenleistung von 930 kW und einem Spitzendrehmoment von 1280 Nm in der Produktion. Der NDE12-Front-Doppelmotor mit seiner einzigartigen Parallelstruktur optimiert den Platzbedarf und minimiert gleichzeitig die Resonanz für eine verbesserte NVH-Leistung. Der hintere NDE33-Doppelmotor wiegt nur 141 kg und ist damit 18 % leichter als die Konkurrenz. Mit einer Leistungsdichte von 4,4 kW/kg ist er weltweit führend.

Auf der Messe wird VREMT auch seine 800V ultraschnelle flüssigkeitsgekühlte Ladeplattform HPC-V3 ausstellen, die flüssigkeitsgekühlte Ladesäule mit der höchsten Ausgangsleistung der Welt. Das ultraschnelle Ladegerät V3 verfügt über eine modulare Multi-Gun-Struktur mit einer maximalen Ausgangsspannung von 1000 V, einem maximalen Strom von 800 A und einer Spitzenleistung von 800 kW. Nutzer können ihre Batterie in nur 10 Minuten aufladen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2501448/VREMT.jpg