Vuse impulsa el cambio con un coche nacido en 2022 del poder liberador de la creatividad

VUSE Y EL McLAREN F1 TEAM CELEBRAN EL SEGUNDO AÑO DE APOYO A LOS ARTISTAS EMERGENTES CON UNA DECORACIÓN DE COCHE QUE VA MÁS ALLÁ DE LA VELOCIDAD

ABU DHABI, EAU, 16 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Presentamos a Anna Maria Aoun, también conocida como Anna Tangles, la prometedora artista libanesa que está detrás de la decoración del coche de McLaren en el FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022. La librea exclusiva de este año celebra el poder ilimitado de la creatividad y el sentimiento de liberación que aporta.

VUSE DRIVES FOR CHANGE WITH A 2022 CAR LIVERY BORN FROM THE LIBERATING POWER OF CREATIVITY

Anna Tangles es la última artista que ha participado en la iniciativa Driven by Change de Vuse, la marca de vapeo número 1 del mundo*, y del equipo McLaren F1, que ofrece oportunidades sin precedentes en el mundo de la élite del automovilismo a los creativos menos representados. A través de sus obras de arte y diseños lineales, Anna se esfuerza por empoderar a los artistas de todos los ámbitos de la vida para que no vean límites a su propia creatividad.

Basándose en el legado del artista de la librea de 2021 Driven by Change, Rabab Tantawy, el diseño de la librea de McLaren de 2022 se ha inspirado en el propio viaje personal de Anna, que cambió su trabajo diario de oficina para seguir sus sueños y dedicar su vida a crear arte. La formación siempre cambiante de líneas en la obra de arte original de la librea representa la sensación de liberación, calma y concentración que aporta la creatividad, ya que se guía por la pluma en la página. Con el icónico color azul y papaya de la escudería McLaren F1, Anna equipara las líneas de su obra de arte con la pista del circuito y con una sensación de calma y concentración no muy diferente a la zona en la que entran los pilotos antes y durante cada carrera.

Anna Tangles comentó: "Como aficionada a la F1 de toda la vida, nunca creí que algún día mi obra de arte se exhibiría en un Gran Premio, y todo gracias a Driven by Change. Dedico mi tiempo libre a formar y animar a otros artistas, en particular a otras mujeres creativas de Oriente Medio, para que hagan valer su pasión y sus habilidades, por lo que es un privilegio formar parte de una comunidad que apoya la misma ambición de empoderar a los artistas infrarrepresentados de esta manera".

Reflejando el espíritu de la iniciativa Driven by Change, Anna se esfuerza por forjar un camino de transparencia y hacer que el arte sea accesible para todos a través del apoyo que presta a su comunidad creativa local. A través de sus talleres y tutorías, comparte consejos, aprendizajes y técnicas con los artistas que desean explorar su creatividad, centrarse y liberar su potencial, y es ahí donde forjó un vínculo con Rabab Tantawy, que sigue inspirando a Anna y su trabajo.

John Beasley, Jefe de Grupo de Creación de Marca, BAT, comentó: "Driven by Change se diseñó para crear un legado, y no podríamos estar más orgullosos de que nuestro artista de 2021, Rabab, haya identificado a Anna para continuar con ese legado de creatividad y cambio. Anna encarna el espíritu de Driven by Change, y es estupendo ver que una pieza original de su obra de arte tiene su tiempo para brillar en uno de los lienzos que más rápido se mueven en el mundo. Estamos muy contentos de ver lo que le depara el futuro a Anna y de descubrir futuros artistas a los que pueda pasar el pincel".

La iniciativa Driven by Change defiende a los artistas infrarrepresentados de todo el mundo y ofrece a los creativos una oportunidad sin precedentes para aprovechar la plataforma global del automovilismo para mostrar sus obras creativas. Las ilustraciones del coche de 2022 son una celebración de la diversidad de la creatividad que han aportado al mundo del automovilismo Vuse y el equipo McLaren F1 Team y su legado continuo en 2023.

Para descubrir más sobre la historia de Anna y la iniciativa Driven by Change visite Vuse y las redes sociales de Anna .

* Basado en la cuota de valor estimada por Vype/Vuse en la venta minorista medida para el vapor (es decir, el valor total de la categoría de vapor en las ventas minoristas) en los mercados clave de vapor: EE.UU., Canadá, Francia, Reino Unido y Alemania en mayo de 2022

Notas a los redactores:

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder de bienes de consumo de varias categorías con el propósito de construir A Better Tomorrow™ reduciendo el impacto de su negocio en la salud mediante la oferta de una mayor variedad de productos agradables y menos arriesgados para los consumidores adultos.

La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos de combustible suponen graves riesgos para la salud, y que la única forma de evitarlos es no empezar o dejar de fumar. BAT anima a quienes, de otro modo, seguirían fumando, a cambiar por completo a alternativas científicamente probadas y de menor riesgo*†. Para conseguirlo, BAT se está transformando en un negocio de productos de consumo multicategoría verdaderamente centrado en el consumidor.

La ambición de BAT es tener 50 millones de consumidores de sus productos no combustibles para 2030 y generar 5.000 millones de libras de ingresos de Nuevas Categorías para 2025. BAT se ha fijado unos objetivos ESG muy ambiciosos, entre los que se incluyen lograr la neutralidad del carbono en los ámbitos 1 y 2 para 2030 y eliminar el plástico de un solo uso innecesario y hacer que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025.

BAT emplea a más de 52.000 personas y opera en más de 175 países. El Grupo BAT generó unos ingresos de 12.870 millones de libras en el primer semestre de 2022 y un beneficio de las operaciones de 3.680 millones de libras.

La cartera estratégica de la empresa se compone de sus marcas de cigarrillos a nivel mundial y de una creciente gama de productos de tabaco y nicotina de riesgo reducido*† de nueva categoría y de productos de tabaco incombustible tradicionales. Entre ellos se encuentran el vapor, los productos para calentar el tabaco, los productos orales modernos, incluidas las bolsitas de nicotina sin tabaco, así como los productos orales tradicionales, como el snus y el rapé húmedo. En el primer semestre de 2022, tuvimos 20,4 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, lo que supone un aumento de 2,1 millones respecto al año 2021.

*Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo del consumo de cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

† Nuestros productos vendidos en EE.UU., incluidos Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están sujetos a la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y no se harán afirmaciones sobre la reducción del riesgo de estos productos sin la autorización de la FDA.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto neozelandés Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966, y desde entonces McLaren ha ganado 20 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 180 grandes premios de Fórmula 1, las 500 millas de Indianápolis en tres ocasiones y las 24 horas de Le Mans en su primer intento.

El equipo compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con Lando Norris y Daniel Ricciardo, en las NTT INDYCAR Series con los pilotos de Arrow McLaren SP Pato O'Ward y Felix Rosenqvist, y en el Campeonato Extreme E con Emma Gilmour y Tanner Foust. McLaren competirá en la novena temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA en 2022/23.

McLaren fue el primer equipo de F1 en recibir el estándar Carbon Trust en 2010 y lo ha mantenido desde entonces de forma bianual, la última vez en febrero de 2021. El equipo también fue el primero en la F1 en recibir el Premio de Acreditación de Sostenibilidad de la FIA en un nivel de tres estrellas en 2013 como parte del marco de Certificación Ambiental de la FIA, antes de convertirse en signatario del Compromiso de la ONU para el Deporte para la Acción Climática en 2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947393/VUSE.jpg

SOURCE Vuse