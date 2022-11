VUSE IMPULSIONA MUDANÇAS COM A IDENTIDADE VISUAL DO CARRO 2022 DESENVOLVIDA COM O PODER LIBERTADOR DA CRIATIVIDADE

PELO SEGUNDO ANO, VUSE E THE McLAREN F1 TEAM PROMOVEM ARTISTAS EMERGENTES COM IDENTIDADE VISUAL PARA O CARRO DA ESCUDERIA QUE VAI ALÉM DA VELOCIDADE

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Apresentamos Anna Maria Aoun, também conhecida como Anna Tangles, a promissora artista libanesa por trás da identidade visual do carro da McLaren para o GRANDE PRÊMIO DE FÓRMULA 1 ETIHAD AIRWAYS DE ABU DHABI DE 2022. A identidade visual exclusiva deste ano celebra o poder ilimitado da criatividade e a sensação de libertação que ela traz.

VUSE DRIVES FOR CHANGE WITH A 2022 CAR LIVERY BORN FROM THE LIBERATING POWER OF CREATIVITY

Anna Tangles é a mais recente artista a participar da Vuse, a marca de vaporizadores nº 1* do mundo, e da iniciativa Driven by Change da McLaren F1 Team, que oferece oportunidades incomparáveis no cenário de elite do automobilismo a profissionais de criação sub-representados. Por meio de suas obras de arte e designs lineares, Anna se esforça para permitir que artistas de todas as esferas da vida não imponham limites a sua criatividade.

Com base no legado de Rabab Tantawy, a artista responsável pela identidade visual da iniciativa Driven by Change de 2021, o design da identidade visual da McLaren de 2022 foi inspirado na jornada pessoal de Anna, que trocou seu trabalho diário de escritório para seguir seus sonhos e dedicar sua vida à criação de arte. A formação de linhas em constante mudança na peça original da identidade visual representa a sensação de libertação, tranquilidade e foco que a criatividade traz, à medida que ela é guiada pela caneta no papel. Com a icônica paleta de cores papaia e azul da escuderia McLaren F1, Anna equipara as linhas de sua arte com a pista do circuito e uma sensação de calma e foco não muito diferente da zona que os pilotos entram antes e durante as corridas.

Anna Tangles comentou: "Como fã de F1 de longa data, jamais imaginei que um dia minha obra de arte seria exibida em um Grande Prêmio, e tudo isso graças à iniciativa Driven by Change. Dedico meu tempo livre treinando e incentivando outros artistas, principalmente outras artistas de criação do Oriente Médio, a abraçar suas paixões e habilidades. Por isso, é um privilégiofazer parte de uma comunidade que suporta a mesma ambição de capacitar artistas sub-representados dessa maneira."

Espelhando o espírito da iniciativa Driven by Change, Anna se esforça para criar um caminho de transparência e tornar a arte acessível a todos por meio do apoio que ela oferece a sua comunidade criativa local. Ela compartilha conselhos, aprendizados e técnicas com artistas que buscam explorar sua criatividade, adotar o foco e liberar seu potencial por meio de seus workshops e mentorias, em que ela estabeleceu um vínculo com Rabab Tantawy, que continua a inspirar Anna e seu trabalho.

John Beasley, diretor de desenvolvimento de marca do grupo BAT, comentou: "A Driven by Change foi projetada para construir um legado, e não poderíamos estar mais orgulhosos de que nossa artista de 2021, Rabab, tenha identificado Anna para continuar esse legado de criatividade e mudança. Anna incorpora o ethos Driven by Change, e é ótimo ver uma peça original de sua obra de arte brilhar em uma das telas de movimento mais rápido do mundo. Estamos extremamente empolgados para ver o que o futuro reserva para Anna e para descobrir futuros artistas para os quais ela pode passar o pincel."

A iniciativa Driven by Change defende artistas sub-representados do mundo todo e oferece aos profissionais de criação uma oportunidade incomparável de alavancar a plataforma global do automobilismo para mostrar seus trabalhos de criação. A arte de identidade visual do carro de 2022 é uma celebração da diversidade da criatividade que foi trazida para o mundo do automobilismo pela Vuse e pela McLaren F1 Team e seu legado contínuo em 2023.

Para saber mais sobre a história de Anna e a iniciativa Driven by Change, acesse os canais sociais da Vuse e de Anna.

*Com base na participação de valor estimada da Vype/Vuse do preço recomendado de varejo medido para cigarros a vapor (ou seja, valor total da categoria de cigarros a vapor nas vendas de varejo) em grandes mercados de cigarros a vapor: EUA, Canadá, França, Reino Unido e Alemanha, em maio de 2022

Notas aos editores:

Sobre a BAT

A BAT é uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias que tem como objetivo construir A Better Tomorrow™ reduzindo o impacto de sua empresa sobre a saúde, oferecendo mais opções de produtos prazerosos e com menos riscos para os consumidores.

Continua claro para a empresa que os cigarros combustíveis representam sérios riscos à saúde, e que a única forma de evitar esses riscos é não começar a fumar ou parar. A BAT incentiva as pessoas que continuam a fumar a mudar completamente para alternativas cientificamente comprovadas e de risco reduzido*†. Para tornar isso possível, a BAT está se transformando em uma empresa de produtos de consumo de várias categorias verdadeiramente centrada no consumidor.

A ambição da BAT é ter 50 milhões de consumidores de seus produtos não combustíveis até 2030 e gerar um faturamento de £5 bilhões em novas categorias até 2025. A BAT estabeleceu ambiciosas metas de ESG, como atingir a neutralidade de carbono para escopos 1 e 2 até 2030, além de eliminar o plástico de uso único desnecessário e tornar todas as embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025.

A BAT emprega mais de 52 mil pessoas e atua em mais de 175 países. O BAT Group gerou um faturamento de £12,87 bilhões no primeiro semestre de 2022 e lucros de £3,68 bilhões provenientes de suas operações.

O portfólio estratégico da empresa é composto por suas marcas globais de cigarros e por uma linha crescente de produtos de tabaco e nicotina de novas categorias e de risco reduzido*†, além de produtos de tabaco não combustíveis tradicionais. Entre esses produtos estão cigarros a vapor, produtos de aquecimento de tabaco, produtos orais modernos, como sachês de nicotina sem tabaco, além de produtos orais tradicionais como snus e rapé úmido. No primeiro semestre de 2022, tivemos 20,4 milhões de consumidores de nossos produtos não combustíveis, um aumento de 2,1 milhões em relação a todo o ano de 2021.

*Com base no peso das evidências e assumindo uma mudança completa do tabagismo. Esses produtos não são livres de riscos e são viciantes.

† Nossos produtos, conforme são vendidos nos Estados Unidos, incluindo Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak e Camel Snus, estão sujeitos à regulamentação da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) e nenhuma reclamação relacionada ao risco reduzido será feita em relação a esses produtos sem aprovação da FDA.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada em 1963 pelo piloto de corrida neozelandês Bruce McLaren. A equipe entrou em sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966 e, desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1 e o 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa.

A equipe está participando do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo, da NTT INDYCAR Series com os pilotos da Arrow McLaren SP, Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, e do Extreme E Championship com Emma Gilmour e Tanner Foust. A McLaren competirá na nona temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E em 2022/23.

A McLaren foi a primeira equipe de F1 a receber o Carbon Trust Standard em 2010 e o mantém desde então semestralmente, o mais recente tendo sido em fevereiro de 2021. A equipe também foi a primeira da Fórmula 1 a receber o prêmio Sustainability Accreditation Award da FIA em um nível de três estrelas em 2013 como parte do Programa de Certificação Ambiental da FIA, antes de se tornar signatária do Compromisso Esporte para Ação Climática da ONU em 2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947393/VUSE.jpg

