VUSE SETZT SICH FÜR DEN WANDEL EIN - MIT EINER AUTOLACKIERUNG 2022, DIE AUS DER BEFREIENDEN KRAFT DER KREATIVITÄT ENTSTANDEN IST

VUSE UND DAS MCLAREN F1-TEAM MARKIEREN DAS ZWEITE JAHR DER FÖRDERUNG AUFSTEIGENDER KÜNSTLER MIT EINER AUTOLACKIERUNG, DIE ÜBER DIE GESCHWINDIGKEIT HINAUSGEHT

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 16. November 2022 /PRNewswire/ -- Wir stellen Ihnen Anna Maria Aoun alias Anna Tangles vor, die aufstrebende libanesische Künstlerin, die die Lackierung des McLaren-Autos beim FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022 kreiert hat. Die diesjährige exklusive Lackierung zelebriert die grenzenlose Kraft der Kreativität und das Gefühl der dadurch entstehenden Befreiung.

VUSE DRIVES FOR CHANGE WITH A 2022 CAR LIVERY BORN FROM THE LIBERATING POWER OF CREATIVITY

Anna Tangles ist die jüngste Künstlerin, die an der Initiative „Driven by Change" von Vuse, der Nr. 1 unter den globalen Vaping-Marken*, und dem McLaren F1-Team teilnimmt, die unterrepräsentierten Kreativen einmalige Chancen in der Welt des Motorsports bietet. Durch ihre linearen Kunstwerke und Designs möchte Anna Künstler aus allen Bereichen des Lebens dazu ermutigen, ihrer eigenen Kreativität keine Grenzen zu setzen.

Aufbauend auf dem Vermächtnis der Künstlerin Rabab Tantawy (Driven by Change 2021) wurde das Design für die McLaren-Lackierung 2022 von Annas persönlicher Reise inspiriert, bei der sie ihren täglichen Job im Büro hinten anstellte, um ihren Träumen zu folgen und ihr Leben der Kunst zu widmen. Die sich ständig verändernde Formation der Linien in dem ursprünglichen Kunstwerk auf der Lackierung steht für das Gefühl der Befreiung, der Ruhe und der Konzentration, die freigesetzt werden, wenn die Kreativität die Feder führt. Mit den ikonischen Papaya- und Blautönen des McLaren F1-Teams setzt Anna die Linien in ihrer Kunst mit der Rennstrecke gleich und vermittelt ein Gefühl der Ruhe und Konzentration, das dem der Fahrer vor und während jedes Rennens nicht unähnlich ist.

Anna Tangles kommentiert: „Als lebenslanger F1-Fan hätte ich nie geglaubt, dass meine Kunstwerke eines Tages bei einem Grand Prix ausgestellt werden würden – und das ist alles „Driven by Change" zu verdanken. Ich widme meine Freizeit der Schulung und Ermutigung anderer Künstler, insbesondere anderer weiblicher Kreativer aus dem Nahen Osten, ihre Leidenschaft und ihre Fähigkeiten zu nutzen. Daher ist es ein Privileg, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die das gleiche Ziel verfolgt, unterrepräsentierte Künstler auf diese Weise zu fördern."

Ganz im Sinne der Initiative „Driven by Change" ist Anna bestrebt, einen Weg der Transparenz zu beschreiten und Kunst für alle zugänglich zu machen, indem sie ihre lokale kreative Gemeinschaft unterstützt. In ihren Workshops und Mentorings teilt sie Künstlern, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Konzentration anstreben und ihr Potenzial entfalten wollen, Ratschläge, Erkenntnisse und Techniken mit. So entstand auch die Verbindung zu Rabab Tantawy, die Anna und ihre Arbeit weiterhin inspiriert.

John Beasley, Group Head of Brand Building, BAT, kommentiert: „Driven by Change wurde entwickelt, um ein Vermächtnis zu schaffen, und wir könnten nicht stolzer sein, dass unsere Vorjahreskünstlerin Anna ausgewählt hat, um dieses Vermächtnis der Kreativität und des Wandels weiterzuführen. Anna verkörpert das Ethos von „Driven by Change", und es ist großartig zu sehen, dass ein Originalwerk von ihr auf einer der sich am schnellsten bewegenden Leinwände der Welt zu sehen sein wird. Wir sind sehr gespannt darauf, was die Zukunft für Anna bereithält, und wir freuen uns darauf, zukünftige Künstler zu entdecken, an die Anna den Pinsel weitergeben kann."

Die Initiative „Driven by Change" setzt sich für unterrepräsentierte Künstler auf der ganzen Welt ein und bietet Künstlern eine einmalige Gelegenheit, die globale Plattform des Motorsports zu nutzen, um ihre kreativen Werke zu präsentieren. Die Fahrzeuglackierung für 2022 ist eine Hommage an die Vielfalt der Kreativität, die Vuse und das McLaren F1-Team in die Welt des Motorsports eingebracht haben, und an ihr fortgesetztes Vermächtnis bis 2023.

Um mehr über Annas Geschichte und die Initiative „Driven by Change" zu erfahren, besuchen Sie die sozialen Kanäle von Vuse und Anna.

*Basierend auf dem von Vype/Vuse geschätzten Wertanteil der UVP im gemessenen Einzelhandel für Vaping (d. h. Gesamtwert der Kategorie Vaping im Einzelhandelsumsatz) in den wichtigsten Vaping-Märkten: USA, Kanada, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland ab Mai 2022

Redaktionelle Hinweise:

Informationen zu BAT

BAT ist ein führendes Konsumgüterunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, A Better Tomorrow™ zu schaffen, indem es die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Gesundheit reduziert. Hierzu bietet BAT erwachsenen Verbrauchern eine größere Auswahl an angenehmen und weniger riskanten Produkten.

Das Unternehmen stellt unmissverständlich klar, dass brennbare Zigaretten ernsthafte Gesundheitsrisiken bergen und die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, nicht anzufangen oder aufzuhören. BAT ermutigt diejenigen, die sonst weiterhin rauchen würden, vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoärmere Alternativen*† umzusteigen. Um dies zu erreichen, wandelt sich BAT gerade in ein wirklich verbraucherorientiertes Konsumgütergeschäft mit mehreren Kategorien um.

Das Ziel von BAT ist es, bis 2030 für seine nicht brennbaren Produkte 50 Millionen Verbraucher zu gewinnen und bis 2025 einen Umsatz von 5 Milliarden Pfund in den neuen Kategorien zu generieren. BAT hat sich ehrgeizige ESG-Ziele gesetzt, darunter die Erreichung der Klimaneutralität für die Scopes 1 und 2 bis 2030 sowie die Eliminierung unnötiger Einwegkunststoffe und die Wiederverwendbarkeit, Recycelbarkeit oder Kompostierbarkeit aller Kunststoffverpackungen bis 2025.

BAT beschäftigt über 52.000 Mitarbeiter und ist in über 175 Ländern tätig. Die BAT-Gruppe erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 12,87 Milliarden Pfund und einen Betriebsgewinn von 3,68 Milliarden Pfund.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einer wachsenden Palette von risikoärmeren*† neuen Tabak- und Nikotinprodukten sowie traditionellen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu gehören Dampf-, Tabakerhitzungsprodukte, moderne orale Produkte einschließlich tabakfreier Nikotinbeutel sowie traditionelle orale Produkte wie Snus und feuchter Schnupftabak. Im ersten Halbjahr 2022 hatten wir 20,4 Millionen Verbraucher unserer nicht brennbaren Produkte, ein Anstieg von 2,1 Millionen gegenüber dem gesamten Jahr 2021.

* Basierend auf der Beweislast und unter der Annahme einer vollständigen Abkehr vom Zigarettenrauchen. Diese Produkte sind nicht risikofrei und machen süchtig.

† Unsere Produkte, wie sie in den USA verkauft werden, einschließlich Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak und Camel Snus, unterliegen den Vorschriften der Food and Drug Administration (FDA), und es werden keine Behauptungen in Bezug auf die Risikoarmut dieser Produkte ohne FDA-Genehmigung aufgestellt.

Informationen zu McLaren Racing

McLaren Racing wurde 1963 vom neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team nahm 1966 an seinem ersten Formel-1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, mehr als 180 Formel-1-Grand Prix, dreimal Indianapolis 500 und gleich beim ersten Versuch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen.

Das Team tritt in der Formel-1-Weltmeisterschaft der FIA mit Lando Norris und Daniel Ricciardo, in der NTT-INDYCAR-Serie mit den Arrow-McLaren-SP-Fahrern Pato O'Ward und Felix Rosenqvist sowie bei der Extreme-E-Meisterschaft mit Emma Gilmour und Tanner Foust an. McLaren wird 2022/23 in der neunten Saison der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft an den Start gehen.

McLaren war das erste F1-Team, das 2010 mit dem Carbon Trust Standard ausgezeichnet wurde, und hat ihn seitdem alle zwei Jahre verteidigt, zuletzt im Februar 2021. Das Team war auch das erste in der Formel 1, das 2013 im Rahmen der FIA-Umweltzertifizierung den FIA Sustainability Accreditation Award auf Drei-Sterne-Niveau erhielt, bevor es 2021 das UN Sports for Climate Action Commitment unterzeichnete.

