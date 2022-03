VVDN conclut une alliance stratégique avec Blue Star pour le co-développement et la co-fabrication de contrôleurs de climatiseurs de nouvelle génération

GURUGRAM, Inde, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, une entreprise d'ingénierie et de fabrication de produits de premier plan, a annoncé aujourd'hui son alliance stratégique avec Blue Star, un leader de la climatisation et de la réfrigération en Inde. Dans le cadre de cette alliance, VVDN co-développera et co-fabriquera des contrôleurs de nouvelle génération pour les climatiseurs destinés aux segments résidentiels et commerciaux.

Fort d'une riche expérience dans le domaine de l'électronique, VVDN se spécialise dans la configuration et la conception de circuits imprimés, dans les contrôleurs de puissance, dans l'intégration de la connectivité sans fil et dans l'optimisation de la nomenclature et des solutions de fabrication liées aux climatiseurs. Récemment, VVDN a reçu l'approbation du gouvernement indien dans le cadre du programme d'incitation lié à la production (PLI) pour les produits blancs, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise dans le secteur CVC.

C P Mukundan Menon, président et directeur d'exploitation chez Blue Star Limited, a déclaré : « Cette alliance renforce la position de Blue Star en tant que leader de l'innovation et de l'excellence dans l'espace des climatiseurs, en intégrant la technologie de nouvelle génération dans la conception des climatiseurs Blue Star. Blue Star a toujours mis l'accent sur l'introduction de nouvelles technologies pour répondre aux besoins changeants des clients, ce qui nous aide à créer une valeur ajoutée pour leurs applications résidentielles et commerciales. Nous avons hâte de travailler avec VVDN Technologies en tant que partenaires technologiques et manufacturiers. »

Vivek Bansal, président et co-fondateur de VVDN Technologies a affirmé : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'établir une alliance avec Blue Star. Ce partenariat arrive à un tournant dans l'histoire de VVDN, alors que l'entreprise a reçu l'approbation du gouvernement dans le cadre du programme PLI pour les produits blancs. Grâce à notre expérience, nous pourrons faire passer notre relation avec Blue Star à un niveau supérieur en l'aidant à concevoir sa prochaine génération de produits et en lui offrant un soutien complet en matière de fabrication. »

À propos de VVDN Technologies :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits de premier plan axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout dans les domaines de la 5G, du réseau et du Wi-Fi, de la vision, de l'IoT, du cloud et des applications. Le siège de VVDN en Inde est situé au Global Innovation Park, à Manesar, Gurugram, en Inde, et son siège en Amérique du Nord est situé à Fremont, Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester le matériel et les logiciels complets nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète.

Les 5 sites de production de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon, en Inde, et comprennent des équipements en interne de pointe : une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine d'assemblage de produits, une usine de moulage sous pression et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement conformes pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, de consommation, industriels et automobiles.

Visitez www.vvdntech.com pour plus d'informations.

À propos de Blue Star :

Avec plus de 78 ans d'expérience, Blue Star est la principale société contractante indienne dans les domaines de la climatisation, de la réfrigération commerciale et de la MEP (mécanique, électricité, plomberie et lutte contre les incendies). La Société offre un large éventail de solutions de refroidissement, et elle a fait des percées importantes dans des domaines comme la purification de l'eau et de l'air, la gestion des installations techniques, ainsi que la réfrigération commerciale pour les cuisines et les établissements de soins de santé, proposant notamment une solution de réfrigération des vaccins. Grâce à son modèle d'affaires combinant les services de fabrication, d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec les services d'après-vente, la Société offre des solutions complètes pour le segment résidentiel, le segment commercial et le segment de l'infrastructure.

Blue Star dispose aujourd'hui d'un réseau de 32 bureaux et de cinq usines de fabrication modernes, et elle emploie environ 2 621 employés. Elle compte 3 700 partenaires de distribution, avec plus de 7 000 magasins et environ 1 154 associés de service qui travaillent auprès des clients dans plus de 900 villes. La Société a également une vaste empreinte mondiale.

Pour plus d'informations, consultez https://www.bluestarindia.com/ .

