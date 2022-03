VVDN élargit son portefeuille Networking et Wireless en travaillant sur les technologies de nouvelle génération Wi-Fi 6e et Wi-Fi 7

GURUGRAM, Inde, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, une société d'ingénierie et de fabrication de produits de bout en bout, a annoncé qu'elle travaillerait sur les technologies de nouvelle génération dans l'espace réseau et Wi-Fi. VVDN s'adresse aux OEM mondiaux et nationaux en les soutenant dans le développement et la fabrication de produits de nouvelle génération. VVDN est livré avec des capacités sur différentes plateformes de silicium, apportant ainsi la nouvelle technologie et les connaissances qui aident l'entreprise à accélérer le développement de produits de nouvelle génération pour les OEM dans ce domaine.

VVDN fait du développement de produits de bout en bout, du matériel à la mécanique, des logiciels au cloud, des tests à la certification, ainsi que la fabrication d'une grande variété de solutions, y compris les points d'accès, les commutateurs, le P2P/P2mP de qualité opérateur, les passerelles/hubs, les périphériques OLT/ONT, etc. VVDN continue de construire ces produits basés sur les technologies de nouvelle génération du Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6e, maillage sans fil. Récemment, VVDN a également commencé à concevoir sur Wi-Fi 7 pour ses clients.

Harpreet Singh, vice-président réseau et Wi-Fi de VVDN Technologies, a déclaré : « VVDN possède une expertise riche et approfondie sur les technologies réseau et Wi-Fi. Nous avons toujours été les pionniers dans l'adoption de nouvelles technologies. Le Wi-Fi 6e et le Wi-Fi 7 sont les technologies d'avenir qui offriront des performances et une vitesse élevées. VVDN a déjà commencé à concevoir sur la même chose pour ses clients. » Il a ajouté : « De plus, les relations solides avec les entreprises de silicium, les réseaux et les laboratoires d'essais sans fil, la meilleure infrastructure de sa catégorie pour la production, aident VVDN à illustrer son positionnement pour être en mesure d'aider les OEM à accélérer leurs solutions innovantes de nouvelle génération, et le développement et la fabrication de produits. Nous avons également remporté le programme d'incitation à la production (PLI) par le gouvernement indien dans le domaine des réseaux et des télécommunications. »

VVDN présente également ses capacités réseau et sans fil au MWC 2022 dans le Hall 5, stand 5A81.

À propos de VVDN :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, vision, mise en réseau et Wi-Fi, IoT, Cloud et applications). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social en Amérique du Nord est situé à Fremont, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester le matériel et les logiciels complets nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète. Les 5 usines de fabrication de VVDN sont situées à Manesar, Gurgaon, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits internes haut de gamme. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement conformes pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, de consommation, industriels et automobiles.

