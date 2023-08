VVDN lance une solution 5G privée de bout en bout pour les entreprises à l'intention des intégrateurs de systèmes, des équipementiers et des télécommunications

GURUGRAM, Inde, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, un fournisseur mondial de services et de solutions d'ingénierie de produits, de fabrication et numériques, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une solution d'entreprise 5G de bout en bout, fiable, sécurisée et prête à être déployée. La solution 5G privée comprend les unités radio O-RAN conçues par VVDN, des CU/DU (unité centralisée et unité distribuée) personnalisés et un cœur 5G. La solution est entièrement conçue, développée, intégrée et testée par VVDN.

VVDN dispose d'unités radio solides prêtes à la production pour les réseaux privés 5G dans de nombreux pays et marchés. VVDN dispose d'unités radio de faible puissance (4T4R 1 W) et de moyenne puissance (4T4R 20 W) adaptées aux déploiements 5G privés. Les unités radio de VVDN répondent aux exigences mondiales de la bande 48 CBRS, de la bande n78/n77 (3 400 à 4 100 MHz) et de la bande passante allant jusqu'à 100 MHz, du mode duplex TDD 4T4R et 2T2R pour les applications intérieures et extérieures. Ces radios sont conformes à la norme ORAN 7.0 et certifiées FCC/CE.

Les unités radio VVDN 5G sont pré-intégrées avec la pile CU/DU VVDN de qualité professionnelle et le cœur 5G. La solution s'appuie sur des architectures ouvertes basées sur des normes (ORAN) qui prennent en charge l'URLLC et l'eMMB et elle sera en mesure de gérer les environnements denses nécessaires à une couverture intérieure transparente.

Le cœur 5G natif du cloud, fournissant une solution de réseau autonome fiable, évolutive et distribuée qui aide les opérateurs de réseaux mobiles et les intégrateurs de systèmes à construire leurs propres solutions pour déployer des réseaux IdO, privés/entreprises, MEC.

Les solutions 5G privées de VVDN font l'objet d'une recherche et d'un développement depuis quatre ans. La solution a été testée de manière approfondie pour différents facteurs tels que le lancement du réseau à temps, la performance du réseau, la prévention des temps d'arrêt et le maintien des accords sur les niveaux de service, etc. Grâce à sa haute performance, sa sécurité et sa flexibilité, la solution peut être adoptée pour des installations aussi complexes que des entrepôts, des usines, des campus, des stades, des aéroports, des ports maritimes, l'industrie du pétrole et du gaz, etc.

VVDN prévoit de travailler avec des équipementiers, des opérateurs de télécommunications et des intégrateurs de systèmes du monde entier pour adopter la solution sans fil pour les entreprises privées. VVDN a déjà des clients en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), en Europe, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud et en Inde.

VVDN dispose d'installations de pointe en matière de R&D, d'essais et de fabrication de produits et de solutions 5G.

L'entreprise est déjà engagée dans la conception, le développement et la fabrication de divers produits 5G RAN pour différents marchés, notamment les États-Unis, le Japon, l'Europe, l'Inde, etc. VVDN a établi des partenariats stratégiques avec des équipementiers et des intégrateurs de systèmes dans le monde entier pour des déploiements d'entreprises privées dans de nombreux secteurs.

Joseph George, responsable de l'unité commerciale 5G chez VVDN Technologies, a déclaré : « En tirant parti de nos capacités, de notre expérience et de notre infrastructure dans le développement et la fabrication de solutions RAN télécommunication 5G, nous avons fait une incursion dans l'espace 5G pour les entreprises. Les opérateurs de télécommunications, les intégrateurs de systèmes et les équipementiers recherchent des moyens simples de déployer des réseaux 5G privés, ce qui commence fondamentalement par le choix du bon « appareil ». VVDN propose une solution de bout en bout testée et sécurisée, prête à être déployée, qui contribuera à accélérer le déploiement de la 5G dans les entreprises. La solution complète de réseau privé de VVDN vise à donner aux opérateurs de télécommunications, aux intégrateurs de systèmes et aux équipementiers de nouvelles possibilités d'accroître leurs activités d'entreprise. »

À propos de VVDN :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, DataCenter, Networking and Wi-Fi, Vision, Automotive, IoT, Cloud & Apps). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 11 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde et dans le monde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester l'ensemble du matériel et des logiciels nécessaires à la mise au point d'un produit ou d'une solution complète. Les 7 sites de fabrication de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon, et Pollachi, Tamil Nadu, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage d'antennes, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement compilées pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, grand public, industriels et automobiles.

