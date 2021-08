VVDN Technologies rejoint le réseau de partenaires de NVIDIA afin d'élargir les opportunités pour les applications de vision et de caméra avancées basées sur l'IA

GURUGRAM, Inde, 19 août 2021 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, société d'ingénierie et de fabrication de produits électroniques de premier plan, annonce qu'elle a rejoint le réseau de partenaires NVIDIA (NPN) en tant que fournisseur de solutions de vision par ordinateur basées sur l'IA et alimentées par la plate-forme IA en périphérie, NVIDIA Jetson.

Le programme NPN est conçu pour aider les partenaires à étendre l'utilisation des solutions, plates-formes et technologies basées sur NVIDIA, et à fournir aux clients finaux une solution et un support de premier ordre. En tant que membre de l'écosystème de partenaires NVIDIA Jetson, VVDN peut exploiter les puissantes capacités de calcul périphérique accélérées par le GPU de la gamme NVIDIA Jetson, notamment les séries Jetson AGX, Jetson TX2, Jetson Xavier NX et Jetson Nano, pour développer et fabriquer des solutions de vision et de caméra innovantes nouvelle génération basées sur l'IA/ML pour ses clients.

NVIDIA Jetson est la principale plate-forme informatique d'IA à la pointe de la technologie, avec plus d'un demi-million de développeurs et un solide écosystème de partenaires. Grâce aux modèles d'IA pré-entraînés, aux SDK pour développeurs et à la prise en charge des technologies cloud-native sur l'ensemble de la gamme Jetson, les fabricants de machines intelligentes et les développeurs d'IA peuvent créer et déployer des fonctionnalités définies par logiciel de haute qualité sur des appareils embarqués et périphériques ciblant la robotique, l'AIoT, les villes intelligentes, les soins de santé, les applications industrielles, etc. Le support cloud-native aide les fabricants et les développeurs à mettre en œuvre des améliorations fréquentes, à améliorer la précision et à utiliser les dernières fonctionnalités avec les appareils d'IA de pointe basés sur Jetson.

En rejoignant le NPN, VVDN est en mesure de fournir une série de services améliorés, notamment l'ingénierie des produits, le développement d'algorithmes IA/ML, ainsi que des services de fabrication aux clients/OEM/intégrateurs de systèmes/ISV, avec des délais de commercialisation accélérés. VVDN propose des solutions de vision basées sur l'IA et alimentées par la plate-forme NVIDIA Jetson, notamment des cartes porteuses, des passerelles en périphérie ainsi que des caméras d'IA en périphérie qui sont des solutions prêtes à être utilisées en production.

Les capacités de conception et de fabrication de caméras et de produits de vision de classe mondiale de VVDN comprennent des boîtiers IA en périphérie, des systèmes sur modules (SOM) et des cartes, des caméras multi-images haut de gamme à 360 degrés, des NVR/DVR et des caméras thermiques avec analyse vidéo pour une utilisation dans l'ADAS automobile, la sécurité routière, la sécurité, les villes intelligentes, la vision industrielle, la vidéoconférence, les applications de détail, etc.

Arun Kumar PB, Directeur principal, Vision, chez VVDN Technologies a déclaré : « L'unité commerciale Vision de VVDN a beaucoup investi dans les algorithmes d'IA/ML et de vision par ordinateur ciblant des secteurs tels que la sécurité, les villes intelligentes, le commerce de détail, l'automobile, le médical ainsi que l'industrie Rejoindre le NPN en tant que partenaire de l'écosystème NVIDIA Jetson nous aide dans nos efforts alors que nous obtenons l'accès à tous les SDK ainsi qu'à l'introduction de nouvelles plates-formes. Cela nous aidera à répondre aux besoins de nos clients en matière d'applications complexes basées sur l'IA dans le monde entier. »

VVDN possède une solide expertise en matière de réglage d'image/ISP, d'assemblage vidéo, d'intégration de capteurs, d'intégration IA/ML, d'analyse vidéo, d'intégration vocale et de cloud vidéo. Les installations de fabrication de VVDN sont équipées de lignes SMT ultramodernes, de zones d'assemblage de produits, de salles blanches ISO de classe 6 et 8 et de laboratoires de R&D, de test et de vidéo pour l'innovation de produits de nouvelle génération.

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits de premier plan, axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, vision, réseau et Wi-Fi, IoT, Cloud et Apps). Le siège de VVDN en Inde est situé au Global Innovation Park, à Manesar, en Inde, et son siège en Amérique du Nord est situé à San Jose, Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients internationaux dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Inde, au Vietnam, en Corée et au Japon. Avec plus de 6 000 employés, VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester l'ensemble du matériel et des logiciels nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète. Les 5 sites de production de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon, en Inde, et comprennent des équipements en interne de pointe : une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine d'assemblage de produits, une usine de moulage sous pression et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont parfaitement adaptées au développement et à la fabrication de produits destinés aux entreprises, aux consommateurs, à l'industrie et à l'automobile.

