Vype celebra 30 días de verano con 30 sorteos de premios

"Nos complace ser parte de la serie de sorteos de premios de verano de Vype", expresó Jon Fratelli, principal cantante y guitarrista de The Fratellis y socio de Vype. "Estos premios están buenísimos. ¿¡De verdad tenemos que entregarlos!? Si no, ¡me quedo con los Rayban, Baz quiere las Adidas Gazelle y a Mince le encantarían los auriculares Beats!".

Los premios entregados estarán disponibles en tres diseños especiales. Los seguidores podrán visitar la página de Instagram de Vype (@Vype_worldwide) todos los días para ver qué premio se publicará ese día.

Participar por una posibilidad de ganar es gratis y fácil. Sigue a @Vype_worldwide en Instagram y comenta en la publicación diaria para participar en el sorteo diario de premios. Para participar hay que tener 18 años o más. Los participantes que cumplan con los requisitos pueden participar una vez por día, lo que da a los seguidores treinta (30) oportunidades diferentes para ganar; se admite hasta un premio por persona. Los ganadores se eligen aleatoriamente y serán notificados por mensaje directo de Instagram dentro de catorce (14) días para que acepten el premio.

Para obtener información sobre los términos y condiciones o para saber cómo participar, visite www.promoterms.com/Vype30days.

Se puede obtener más información en http://www.govype.com.

FIN

Acerca de The Fratellis:

The Fratellis es una banda de rock escocesa de Glasgow multipremiada y varias veces galardonada con discos de platino. La banda está compuesta por un vocalista principal y guitarrista, Jon Fratelli, un bajista y vocalista de apoyo, Barry Fratelli, y un baterista y vocalista de apoyo, Mince Fratelli. The Fratellis anunciaron que su sexto álbum de estudio, titulado Half Drunk Under a Full Moon, se presentará más tarde este año y luego se realizarán giras completas en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa.

Acerca de British American Tobacco:

Acerca de BAT: BAT es una empresa líder de bienes de consumo de varias categorías fundada en 1902. Su fin es crear un mejor mañana reduciendo el impacto de salud de la empresa mediante la oferta de más opciones de productos menos riesgos para que disfruten sus consumidores. Su ambición es lograr una transición progresiva de ingresos provenientes de cigarrillos a ingresos provenientes de productos no combustibles en el tiempo. Emplea a más de 55.000 personas, con liderazgo de mercado en más de 55 países y fábricas en 48. Su cartera estratégica está compuesta por marcas de cigarrillos mundiales y una variedad creciente de productos con potencial riesgo reducido, que incluyen productos de calentamiento de tabaco y vapor, así como productos orales tradicionales y modernos.

Contacto de prensa: [email protected], +44 020 7845 2888

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1225179/Vype_30_Days_of_Summer.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1225170/Beats_by_Dre.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1225169/Adidas_Gazelle_Trainers.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1225171/Ray_Bans.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1137738/Vype_Logo.jpg

FUENTE Vype

SOURCE Vype