Vype rythme l'été avec 30 jours de tirage au sort

« Nous sommes heureux de faire partie de la série de tirages au sort de l'été de Vype », a déclaré Jon Fratelli, chanteur et guitariste principal des Fratellis et partenaire de Vype. « Ils sont trop bien ces prix, il faut vraiment qu'on les donne ?! Moi, je prendrais bien les Rayban, Baz voudrait les Adidas Gazelle et Mince adore les écouteurs Beats ! »

Les prix seront proposés en trois différents designs personnalisés. Les abonnés peuvent consulter la page Instagram de Vype @Vype_worldwide chaque jour pour connaître le prix en jeu ce jour-là.

Tentez votre chance, la participation est gratuite et facile. Suivez @Vype_worldwide sur Instagram et commentez la publication quotidienne pour participer au tirage au sort du jour. Vous devez avoir 18 ans ou plus pour pouvoir participer. Les personnes répondant aux critères de participation peuvent jouer une fois par jour, les fans ont donc trente (30) différentes occasions de gagner, dans la limite d'un prix par personne. Les gagnants seront choisis au hasard et informés dans les quatorze (14) jours par un message direct qui leur sera envoyé sur Instagram pour leur demander de confirmer l'acceptation du prix.

Pour plus d'informations sur les conditions générales du jeu ou pour savoir comment participer, rendez-vous sur www.promoterms.com/Vype30days.

Des informations supplémentaires sont également disponibles sur http://www.govype.com.

À propos de The Fratellis :

The Fratellis est un groupe de rock écossais originaire de Glasgow qui a obtenu plusieurs disques de platine et de nombreux prix. Le groupe est composé du chanteur principal et guitariste Jon Fratelli, du bassiste et choriste Barry Fratelli et du batteur et choriste Mince Fratelli. Les Fratellis ont annoncé que leur sixième album studio, intitulé Half Drunk Under a Full Moon, sortira plus tard cette année et qu'ils prévoient des tournées à travers tout le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Europe.

À propos de British American Tobacco :

À propos de BAT : BAT est une grande entreprise de biens de consommation multicatégories créée en 1902. Son objectif est d'œuvrer pour un avenir meilleur en réduisant l'impact de ses activités sur la santé en proposant un plus grand choix de produits agréables et moins nocifs pour la santé des consommateurs. Son ambition est de progressivement se détourner des cigarettes et réorienter ses sources de revenus vers les produits non combustibles. Elle emploie plus de 55 000 personnes, domine le marché dans plus de 55 pays et possède des usines dans 48 pays. Son portefeuille stratégique se compose de ses marques mondiales de cigarettes et d'une gamme croissante de produits dont les risques sont potentiellement réduits, notamment des produits de vapotage et de tabac chauffé, ainsi que des produits traditionnels et modernes à usage oral.

