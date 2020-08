Vype comemora 30 dias de verão com 30 sorteios de prêmios

"Estamos muito felizes em fazer parte da série de sorteios de verão com a Vype", disse Jon Fratelli, vocalista e guitarrista da The Fratellis e sócio da Vype. "Esses prêmios dessas marcas são ótimos. Será que precisamos mesmo dá-los a alguém? Se não, eu fico com os óculos da Ray-Ban, Baz quer os tênis Adidas Gazelle, e Mince adora os fones de ouvido Beats!"

Os prêmios estarão disponíveis em três designs personalizados diferentes. Os seguidores podem visitar a página do Instagram da Vype, @Vype_worldwide, para ver qual é o prêmio em destaque no dia.

A participação no sorteio diário é gratuita, e é fácil participar. Basta seguir @Vype_worldwide no Instagram e fazer um comentário embaixo do post do dia. É preciso ter 18 anos ou mais para participar e só é permitido participar uma vez por dia. Isso garante que os fãs tenham 30 (trinta) oportunidades diferentes para ganhar, e só um prêmio é permitido por pessoa. Os vencedores são escolhidos aleatoriamente e serão avisados por uma mensagem direta no Instagram dentro de 14 (catorze) dias para aceitarem o prêmio.

Para obter informações sobre termos e condições ou para saber como participar, visite www.promoterms.com/Vype30days.

Para obter informações adicionais, visite http://www.govype.com.

Sobre a The Fratellis:

The Fratellis é uma banda de rock escocesa de Glasgow vencedora de vários prêmios e Discos de Platina. É composta pelo vocalista e guitarrista Jon Fratelli, pelo baixista e backing vocal Barry Fratelli e pelo baterista e backing vocal Mince Fratelli. A banda anunciou que seu sexto álbum gravado em estúdio e intitulado "Half Drunk Under a Full Moon" será lançado ainda este ano e que fará turnês completas pelo Reino Unido, Estados Unidos e Europa.

Sobre a British American Tobacco:

A British American Tobacco (BAT) é uma empresa líder em bens de consumo de várias categorias e que foi fundada em 1902. Nosso objetivo é construir um Amanhã Melhor reduzindo o impacto da nossa empresa na saúde, oferecendo mais opções de produtos agradáveis e com menos risco para os nossos consumidores. Nossa ambição é fazer com que as nossas receitas provenientes dos cigarros passem cada vez mais a ser de produtos não combustíveis. Empregamos mais de 55.000 pessoas, ocupamos posição de liderança no mercado em mais de 55 países e possuímos fábricas em 48 países. Nosso portfólio estratégico é composto de marcas globais de cigarros e uma variedade cada vez maior de produtos com risco potencialmente reduzido, com produtos de tabaco aquecido e a vapor, além de produtos orais tradicionais e modernos.

Contato para a mídia: [email protected], +44 020 7845 2888

FONTE Vype

