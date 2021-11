Výrobce autobusů Yutong před konferencí COP26 oznámil svou iniciativu pro dosažení nulových emisí do roku 2050, která si klade za cíl snižovat emise CO2 a pomáhat chránit planetu

Dopravci McGill's a Pelican ve spolupráci se společností Yutong nabízejí autobusovou dopravu s nulovými emisemi od prvního dne COP26 v Glasgow

LONDÝN, 1. listopadu 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA: 600066) zveřejnila v rámci příprav na konferenci COP26, která se koná od 31. října do 12. listopadu ve výstavním centru v Glasgow, svůj návrh iniciativy pro dosažení nulových emisí do roku 2050, v jejímž rámci se 55 autobusů s nulovými emisemi vyrobených společností Yutong připojí k aktuální flotile autobusů města Glasgow a zajistí rychlou a environmentálně šetrnou dopravu pro místní obyvatele. Společně s Mezinárodní asociací veřejné dopravy, britským dovozcem autobusů Pelican Bus & Coach a místními předními provozovateli veřejné dopravy automobilka Yutong hledá nové způsoby úspory energie a snižování emisí uhlíku v oblasti veřejné dopravy.