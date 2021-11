Yutong pred COP26 navrhuje iniciatívu na dosiahnutie nulovej bilancie emisií uhlíka do roku 2050 v rámci Green Push na pomoc svetu dosiahnuť uhlíkové ciele

McGill's a Pelican spolupracujú so spoločnosťou Yutong a od prvého dňa Konferencie COP26 v Glasgowe ponúkajú kyvadlovú dopravu s nulovými emisiam

LONDÝN, 1. novembra 2021 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA: 600066) uverejnila svoj návrh na dosiahnutie nulovej bilancie emisií uhlíka do roku 2050 v období pred Konferenciou OSN o zmene klímy (COP 26), ktorá sa koná od 31. októbra do 12. novembra v SEC v Glasgowe, a počas ktorej sa 55 autobusov vozového parku s nulovými emisiami vyrobených spoločnosťou Yutong pripojí k autobusovej doprave v Glasgowe, aby poskytli miestnym obyvateľom rýchle a ku klíme šetrné spoje. Spoločnosť Yutong spolu s Medzinárodnou asociáciou verejnej dopravy, Pelican Bus & Coach, britským dovozcom autobusov a autokarov a miestnymi poprednými prevádzkovateľmi verejnej dopravy skúma nové spôsoby úspory energie a znižovania emisií uhlíka v oblasti verejnej dopravy.