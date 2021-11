Yutong propõe iniciativa de emissões líquidas zero até 2050 antes da COP26 dando um impulso ecológico para ajudar o mundo a atingir as metas de carbono

Operada pela McGill, a bem estabelecida operadora privada de ônibus do Reino Unido, a frota de ônibus consiste em 55 ônibus totalmente elétricos Yutong E12, equipados com uma série de recursos de última geração personalizados para os motoristas e passageiros britânicos. Em seu interior, os ônibus elétricos construídos para fins específicos contam com a tecnologia de redução de ruído NVH da Yutong, assentos ergonômicos e sistema de bateria líder do setor , para oferecer uma experiência de viagem confortável, segura e silenciosa.

"A urbanização aumentará a demanda pelo transporte sustentável em todo o mundo, a fim de combatermos as altas emissões causadas pelos veículos particulares, que representam cerca de três quartos do CO 2 do transporte urbano de passageiros", disse Philip Turner, diretor de desenvolvimento sustentável da Associação Internacional de Transporte Público, durante o evento da cerimônia de entrega. "O transporte público é a forma mais eficaz de melhorar a eficiência da mobilidade, a conservação de energia e a redução das emissões", o que se alinha com o transporte público ecológico defendido pela Yutong.

"A Yutong está assumindo a liderança em ajudar a China e o mundo a atingir as metas de emissões, lançando a primeira iniciativa de emissões líquidas zero no setor de ônibus da China. A empresa enfatiza a adoção de inovações tecnológicas como novas energias e direção autônoma para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento, a fabricação, a promoção e a aplicação de veículos comerciais inteligentes e com emissões zero", disse Kent Chang, diretor de vendas de distribuição internacional da Yutong. "Continuaremos a nos empenhar para promover a transformação da fabricação inteligente, acelerar a viabilidade da cadeia do setor de veículos comerciais ecológicos e defender a cultura do transporte público."

Para mais informações, acesse Yutong Bus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1676014/Yutong_Bus.jpg

FONTE Yutong Bus

Related Links

https://en.yutong.com/



SOURCE Yutong Bus