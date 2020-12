W ramach realizacji największego w historii zamówienia na autobusy elektryczne, firma Yutong Bus zapewni 1.002 autobusy na potrzeby Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022

Ponieważ katarski rząd promuje rozwój infrastruktury autobusów elektrycznych, podczas ceremonii spółka Yutong Bus podpisała z QFZA i Mowasalat także umowę ramową dotyczącą uruchomienia w Katarze linii montażowej autobusów elektrycznych. Mistrzostwa Świata, który odbędą się w Katarze w 2022 roku będą pierwszym tego typu wydarzeniem obsługiwanym przez bezemisyjne ekologiczne autobusy elektryczne, a firma Yutong Bus ma zaszczyt uczestniczyć w misji promowania ekologicznych wydarzeń sportowych organizowanych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

„Yutong Bus będzie kontynuować bliską współpracę z partnerami lokalnymi, której celem jest przyspieszenie stworzenia systemu transportu publicznego opartego na ekologicznych rozwiązaniach", powiedział Shen Hui, dyrektor generalny Yutong Bus na Bliskim Wschodzie. „Linia montażowa autobusów z napędem elektrycznym, uruchomiona w ramach współpracy z Katarską Agencją ds. Stref Wolnego Handlu („QFZA") i Mowasalat będzie zajmowała się projektowaniem i produkcją autobusów elektrycznych w Katarze oferując doświadczenie i technologie, które przyczynią się do wsparcia zrównoważonego rozwoju lokalnego transportu publicznego".

Dla firmy Yutong Bus, odbywające się w Katarze Mistrzostwa Świata 2022 będą kolejnym międzynarodowym wydarzeniem sportowym obsługiwanym przez spółkę, po Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji oraz wielu międzynarodowych konferencjach, w tym posiedzeniach APEC. Yutong Bus po raz kolejny zdobył zaufanie jednego ze swoich klientów dzięki swoim możliwościom i doświadczeniu w obsługiwaniu wysokiej rangi wydarzeń międzynarodowych oraz oferowaniu wyrobów o wyjątkowej jakości.

Jako przedsiębiorstwo innowacyjne w międzynarodowej branży autobusów elektrycznych spółka Yutong Bus stała się wiodącym podmiotem w dziedzinie badań i rozwoju nad możliwościami eksploatacji autobusów energooszczędnych oraz z napędem opartym na nowych źródłach energii. Dziś, spółka udoskonaliła kluczowe technologie projektowania i produkcji autobusów z napędem opartym na nowych źródłach energii, umożliwiające dostosowanie i optymalizację autobusów elektrycznych, integrację systemu i sterowanie, oraz bezprzewodowe ładowanie autobusów. Yutong Bus założyła w Chinach największą bazę produkcyjną autobusów z napędem opartym na nowych źródłach energii wykorzystując pionierską technologię opracowaną w najnowocześniejszym, należącym do spółki ośrodku badawczo-rozwojowym.

Dzięki tak silnej przewadze, Yutong Bus sprzedało ponad 130.000 sztuk autobusów z napędem opartym na nowych technologiach ponad 350 miastom z 24 państw i regionów świata, w tym Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Chile i Danii. Spółka rozszerza swoją ogólnoświatową działalność w dziedzinie pojazdów z napędem opartym na nowych źródłach energii w pełni odpowiadając na zgłaszane przez klientów zapotrzebowanie na zindywidualizowane produkty.

Od wyprodukowania pierwszego autobusu spółka Yutong Bus koncentruje się nie tylko na budowie samych autobusów, ale także na szerzeniu misji marki wyrażonej w haśle „lepszy pojazd, lepsze życie", angażuje się również w pogłębianie współpracy prowadzonej z wybranymi podmiotami w ramach strategii oraz w ramach wspólnego dążenia do zaoferowania w przyszłości wygodniejszej, bardziej ekologicznej i wydajnej formy transportu publicznego o wysokiej jakości.

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. To nowoczesna spółka produkcyjna specjalizująca się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży autobusów. Roczna wielkość sprzedaży spółki przekracza 70.000 sztuk, przy czym dotychczas sprzedano ponad 130.000 autobusów z napędem opartym na nowych źródłach energii. Yutong Bus sprzedaje znaczne ilości autobusów w ponad 30 państwach z sześciu kontynentów, a udział spółki w rynku chińskim wynosi ponad 30 procent oraz ponad 15 procent rynku światowego.

