Yutong Bus liefert 1.002 Busse für die Weltmeisterschaft 2022, der größte Auftrag der Geschichte für Elektrobusse

Eine Online-Zeremonie zur Unterzeichnung der Strategie für Elektrobusse in Katar fand am 30. November im Beisein des katarischen Premierministers Scheich Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, des Ministers für Verkehr und Kommunikation S.E. Jassim bin Saif Ahmed AI-Sulaiti, des chinesischen Botschafters in Katar Zhou Jian, des Handelsberaters des Wirtschafts- und Handelsbüros der Botschaft der VR China in Katar Yang Song, des CEOs von Mowasalat Fahad Saad Al-Qahtani, des stellvertretenden CEOs der Qatar Free Zones Authority („QFZA") Abdulla Al-Misnad und des CEOs der Yutong-Gruppe Tang Yuxiang statt.

Während der Veranstaltung unterzeichnete Yutong Bus auch einen Rahmenvertrag mit QFZA und Mowasalat zur Errichtung einer CKD-Fabrik in Katar, um die katarische Regierung, die die langfristige Entwicklung ihrer elektrischen Businfrastruktur vorantreibt, zu beliefern. Katar 2022 wird als erster Weltcup derart viele umweltfreundliche Elektrobusse mit Null-Emissionen einsetzen, und Yutong Bus ist geehrt, dazu beizutragen, dass dieses Sportereignis ökologisch und nachhaltig sein wird.

„Yutong Bus arbeitet weiterhin eng mit lokalen Partnern zusammen, um den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel mit seiner Lösung für grüne Energie zu beschleunigen", sagte Shen Hui, GM für den Nahen Osten von Yutong Bus. „Die CKD-Fabrik für E-Busse, die in Zusammenarbeit mit der Qatar Free Zones Authority (QFZA) und Mowasalat entsteht, fördert die Entwurfs- und die Fertigungstätigkeit von E-Bussen in Katar und gibt Erfahrung und Know-How weiter. Sie unterstützt auch eine nachhaltige Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs."

Für Yutong Bus ist Katar 2022 ein weiteres großes internationales Sportereignis in seiner Auftragsmappe: Das Unternehmen lieferte bereits seine Service- und Supportleistungen bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland sowie bei mehreren internationalen Konferenzen, wie z. B. APEC-Sitzungen. Yutong Bus hat die Fähigkeit und Erfahrung, internationale Großveranstaltungen zu beliefern und die Produkte des Unternehmens sind von außergewöhnlicher Qualität. So konnte Yutong Bus erneut das Vertrauen der Kunden gewinnen.

International als Innovator auf dem Gebiet der New-Energy Busse bekannt, ist Yutong Bus führend im Bereich Forschung und Entwicklung von Energieeinsparungen bei Bussen und der Erforschung neuer Energien. Es meistert die Kerntechnologien bei der Entwicklung und Herstellung von New-Energy-Fahrzeugen, wie z. B. die Anpassung und Optimierung von E-Bussen, die Systemintegration und -steuerung sowie das drahtlose Laden von Bussen. Yutong Bus baute die größten Produktionsstätten für New-Energy-Fahrzeuge in China auf und wendet bahnbrechende Technologien aus seinem staatlich geführten Forschungs- und Entwicklungszentrum an.

Mit dieser Kompetenz hat Yutong Bus mehr als 130.000 von neuen Energien angetriebene Busse an über 350 Städte in 24 Ländern und Regionen weltweit verkauft, darunter Frankreich, Großbritannien, Australien, Chile und Dänemark. Das Unternehmen weitet seine weltweite Geschäftstätigkeit im Bereich der von neuen Energien angetriebenen Produkte unaufhörlich aus und erfüllt den Bedarf der Kunden an maßgeschneiderten Produkten zu ihrer Zufriedenheit.

Seit der erste Bus vom Band gelaufen ist, liegt der Fokus von Yutong Bus nicht nur darauf, exzellente Produktqualität zu liefern. Nach seinem Motto „better bus better life" hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, mit seinen Partnern im Rahmen einer Win-Win-Strategie zusammenzuarbeiten, um gemeinsam ein Reiseerlebnis für den öffentlichen Nahverkehr der Zukunft zu bieten, das Komfort, Umweltschutz, Effizienz und hochwertigere Qualität an erste Stelle setzt.

Informationen zu Yutong

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) ist ein modernes Produktionsunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Bussen spezialisiert hat. Sein jährliches Umsatzvolumen erreicht 70.000 Einheiten, darunter bislang 130.000 New-Energy-Busse. Yutong Bus verkauft in großem Umfang Busse mit in über 30 Ländern auf sechs Kontinenten mit einem Marktanteil von über 30 % in China und über 15 % weltweit.

