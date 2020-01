Wacom One - Um mundo de novas possibilidades

Relações de longa data da Wacom com os principais fabricantes de dispositivos fixos e móveis oferecem compatibilidade com várias canetas de terceiros, proporcionando aos usuários a opção de marca e estilo de caneta favoritos para desenhar e escrever. As novas canetas digitais da Lamy, da Samsung e da STAEDTLER são apenas algumas que podem perfeitamente ser utilizadas no novo monitor Wacom One. Esperada nas lojas do Brazil a partir do final de fevereiro a Wacom One se beneficia dos 37 anos de experiência da empresa na concepção de monitores interativos para criação de alta qualidade pelos designers profissionais de conteúdo digital, a fim de oferecer uma experiência de caneta precisa e natural para uma vasta gama de novos usuários.

"Seja desenhando, editando imagens ou desenvolvendo e transmitindo ideias, a Wacom One oferece tudo o que é essencial para começar a colocar em prática a arte de criar em um caminho para a descoberta do prazer de criar diretamente na tela", disse Faik Karaoglu, Vice-Presidente da Unidade de Negócios de Criação da Wacom. "Os recursos, as opções de pacotes de software e os preços atraentes do produto permitirão que uma nova onda de artistas digitais, produtores, criadores de conteúdos de redes sociais, fotógrafos, estudantes, educadores e empresários se expressem artisticamente e transformem o mundo em um lugar mais criativo."

A caneta sensível à pressão Wacom One proporciona exatidão e precisão nos traços com caneta e pincel e sua tecnologia da caneta EMR (ressonância eletromagnética) não requer baterias nem recargas da caneta, nunca. A tela full HD de 1920 x 1080 oferece 72% de cores NTSC e película com tratamento fosco. O design compacto e atraente do novo modelo facilita a incorporação em praticamente qualquer espaço de trabalho e as pernas dobráveis permitem encontrar a posição de trabalho ideal. A aquisição da Wacom One concede aos usuários um pacote de software inspirador, incluindo seis meses de assinatura gratuita do Clip Studio Paint Pro da Celsys, um aplicativo de desenho poderoso e fácil de usar para a criação de quadrinhos e mangás, além do próprio Bamboo Paper da Wacom, o aplicativo ideal para redação de notas e esboços. Além disso, os usuários apreciarão todos os recursos habilitados para caneta digital encontrados nos sistemas operacionais Windows 10 e Mac.

A Wacom One estará disponível no Brasil no final de fevereiro nos revendedores selecionados.

Sobre a Wacom

Fundada em 1983, a Wacom é uma empresa global com sede no Japão (Bolsa de Valores de Tóquio: 6727) com subsidiárias e escritórios afiliados em todo o mundo para apoiar a comercialização e a distribuição em mais de 150 países. A visão da Wacom de aproximar as pessoas e a tecnologia através de tecnologias de uma interface natural, tornou-a líder mundial na fabricação de telas e monitores interativos, bem como de canetas e soluções digitais para salvar e processar assinaturas manuscritas eletrônicas. A avançada tecnologia de dispositivos de entrada intuitiva da Wacom vem sendo utilizada para criar alguns dos mais empolgantes exemplos de arte digital, filmes, efeitos especiais, moda e design ao redor do mundo e oferece sua tecnologia de interface principal para que os usuários domésticos e empresariais expressem sua personalidade.

Para obter mais informações sobre os produtos da Wacom, consulte, também www.wacom.com.

Para obter mais informações, entre em contato:

Patricio Manueco

Brand Marketing & Demand Generation Manager

patricio.manueco@wacom.com

Elizabeth Garcia

Social Media and PR

elizabeth.garcia@wacom.com

Um kit de imprensa digital, com imagens e informações adicionais, pode ser baixado aqui:

https://wacom.box.com/v/Wacom-One-pen-display

