Wacom One: un mundo de nuevas posibilidades

La larga relación de Wacom con los principales fabricantes de dispositivos fijos y móviles ofrece compatibilidad con varios lápices de otras marcas, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de elegir su marca y estilo de lápiz favorito para dibujar y escribir. Los nuevos lápices digitales de Lamy, Samsung y STAEDTLER son solo algunos de los que se pueden utilizar sin problemas en el nuevo monitor de Wacom One. Wacom One, que se espera llegue a Latinoamérica a finales de febrero y está basada en los 37 años de experiencia de la empresa líder en la creación de monitores creativos de alta gama para creadores profesionales de contenido digital. Estos monitores están hechos para ofrecer a una amplia gama de nuevos usuarios una experiencia precisa y natural con el lápiz digital.

"Ya sea al dibujar, editar imágenes o desarrollar y comunicar ideas, Wacom One ofrece lo esencial para que los creativos y creadores principiantes, descubran el placer de crear directamente en la pantalla", "Las características del producto, las opciones de software incluido y su atractivo precio permitirán que una nueva ola de artistas digitales, productores, creadores de contenido de medios sociales, fotógrafos, estudiantes, profesores y empresarios se expresen mediante de forma artística y hagan del mundo un lugar más creativo.", menciona Faik Karaoglu, vicepresidente ejecutivo de la Creative Business Unit de Wacom.

El lápiz sensible a la presión de Wacom One garantiza trazos de lápiz y pincel precisos y exactos, mientras que la tecnología de lápiz EMR (resonancia electromagnética) no requiere baterías o recarga. La pantalla Full HD de 1920 x 1080 ofrece un 72 % de color NTSC y una lámina mate.

El diseño atractivo y compacto del nuevo modelo facilita su incorporación en prácticamente cualquier espacio de trabajo y las patas plegables permiten encontrar una posición de trabajo ideal. Al comprar un equipo Wacom One el usuario podrá disfrutar un inspirador paquete de software, que incluye una suscripción gratuita de seis meses a Clip Studio Paint Pro de Celsys, una aplicación de dibujo potente y fácil de usar para la creación de cómics y manga, además de Bamboo Paper de Wacom, nuestra propia aplicación ideal para tomar notas y dibujar. Además, los usuarios podrán aprovechar todas las funciones para lápiz que se encuentran en los sistemas operativos Windows 10 y Mac.

Wacom One estará disponible en Latinoamérica a finales de febrero con en los principales puntos de venta de cada país.

Fundada en el año 1983, Wacom es una empresa internacional con sede en Japón (Bolsa de Tokio 6727) con filiales y oficinas afiliadas en todo el mundo que respaldan sus actividades de marketing y distribución en más de 150 países. La visión de Wacom de acercar a las personas y la tecnología a través de tecnologías de interfaz natural ha convertido la empresa en el fabricante líder mundial de monitores interactivos y pen tablets, así como de lápices digitales y soluciones para guardar y procesar firmas digitales. La tecnología avanzada de los intuitivos dispositivos de entrada de Wacom se ha utilizado en la creación de algunas de las películas, efectos especiales, moda, diseños y obras de arte digitales más interesantes del mundo y ofrece a los usuarios domésticos y profesionales una tecnología de interfaz líder para expresar su propia personalidad.

