Walgreens Boots Alliance a Microsoft vytvárajú strategické partnerstvo prinášajúce transformáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Súčasné systémy zdravotnej starostlivosti sú zložitou kombináciou organizácií verejného a súkromného sektora, poskytovateľov, platiteľov, farmaceutických spoločností a ďalších zainteresovaných hráčov. Hoci sa objavili inovácie v niektorých sférach sektoru zdravia, existuje stále potreba aj príležitosť systém kompletne integrovať. Vďaka tomu by sa zdravotná starostlivosť stála primeranejšou pre ľudí aj pomocou informácií získaných z dát. Tento zámer spojil WBA a Microsoft a prostredníctvom nášho strategického partnerstva budeme môcť poskytnúť inovatívne platformy, ktoré uvedú do praxe zdravotnícke siete novej generácie, integrované digitálno-fyzické riešenia a nové spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Zlepšenie výsledkov v oblasti zdravia pri súčasnom znižovaní nákladov na starostlivosť je komplexná výzva, ktorá si vyžaduje rozsiahlu spoluprácu a silné partnerstvo medzi zdravotníckym sektorom a oblasťou informačných technológií," uviedol Satya Nadella, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft. „Spoločne s firmou Walgreens Boots Alliance sa snažíme tento sľub naplniť tým, že do centra záujmu postavíme zdravie a spokojnosť ľudí a skombinujeme silu technológie Azure Cloud, umelej inteligencie, softvéru Microsoft 365 s dlhoročnými skúsenosťami spoločnosti Walgreens Boots Alliance a záväzku pomáhať ľuďom na celom svete viesť zdravší a šťastnejší život."

V rámci strategického partnerstva sa spoločnosti zaviazali investovať do viacročného výskumu a vývoja zameraného na vybudovanie riešení zdravotnej starostlivosti, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a zníženie nákladov na jej poskytovanie. Táto investícia bude zahŕňať financovanie, odborníkov, technológiu a nástroje. Spoločnosti tiež preskúmajú možnosti zriadenia spoločných inovačných centier na kľúčových trhoch. Navyše v roku 2019 WBA pilotne odskúša prevádzku 12 „digitálnych zdravotníckych kútikov" v štýle obchod-v-obchode zameraných na propagáciu a predaj vybraných hardvérov a zariadení súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.

„Strategické partnerstvo s firmou Microsoft je dôkazom našej snahy o vytváranie integrovaných riešení poskytovania zdravotnej starostlivosti ďalšej generácie pre našich zákazníkov, ktoré idú ruka v ruke s premenou našich predajní na moderné komunitné zdravotné centrá s rozšírenou ponukou pre zákazníkov," uviedol Stefano Pessina, výkonný podpredseda a generálny riaditeľ spoločnosti WBA. „Spoločnosť WBA bude spolupracovať s Microsoftom na využívaní informácií, ktoré putujú medzi platiteľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v záujme pacientov a s ich súhlasom, aby sme mohli využiť túto mimoriadnu sieť dostupných a komfortných centier na poskytovanie inovácií, vyššej hodnoty a lepších výsledkov v oblasti zdravia na celom svete."

Poskytovanie prepojenej, na zákazníka orientovanej zdravotnej starostlivosti a platformy riadenia

Spoločnosti sa zamerajú na prepojenie obchodov WBA a zdravotníckych informačných systémov s ľuďmi bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a to prostredníctvom svojich digitálnych zariadení. Tento spôsob umožní ľuďom prístup k službám zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad virtuálna starostlivosť presne vtedy, keď ju potrebujú, tam, kde ju potrebujú a tak, ako ju potrebujú.

Integrácia informácií sprístupní cenné poznatky založené na informačnej vede a umelej inteligencii, ktoré zas umožnia zásadné zlepšenia, ako je napríklad podpora prechodu údajov o zdravotnej starostlivosti na lokálnu úroveň starostlivosti a udržateľnú transformáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pri spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa budú spoločnosti proaktívne zaoberať svojimi pacientmi s cieľom zvýšiť mieru dodržiavania liečebného režimu, znížiť počet návštev pohotovostí aj opakovaných hospitalizácií. Základ tohto modelu tvorí ochrana údajov, bezpečnosť a informovaný súhlas. Toto budú piliere navrhovaného systému opierajúce sa o investície spoločnosti Microsoft do budovania dôveryhodnej cloudovej platformy.

Skvalitnením spojení medi klientmi, poskytovateľmi a systémami, v ktorých pracujú, bude sektor zdravia schopný poskytovať kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov.

Personalizované zdravotnícke služby

WBA a Microsoft sa tiež zamerajú na zaistenie personalizovanejšej zdravotnej starostlivosti, od osobnej preventívnej starostlivosti až po liečbu chronických ochorení. Spoločnosť WBA bude prinášať riešenia v oblasti životného štýlu v oblastiach ako je výživa a wellness pomocou metódy, ktorú si zvolí zákazník, vrátane digitálnych zariadení a digitálnych aplikácií alebo odborných rád v predajni.

Kombinácia špecializovaného výskumu a vývoja a externých partnerstiev vyústi do tvorby súboru aplikácií na liečbu chronických ochorení a zainteresovania pacientov spolu s portfóliom prepojených zariadení internetu vecí na liečbu neakútnych chronických ochorení na báze cloudu od spoločnosti Microsoft, umelej inteligencie a technológií internetu vecí.

Spolupráca s platiteľmi, poskytovateľmi a výrobcami farmaceutických výrobkov pri implementácii riešení na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pri nižších nákladoch

Ďalej majú spoločnosti v pláne vybudovať bezproblémový ekosystém zúčastnených organizácií kvalitnejšie spájajúci spotrebiteľov, poskytovateľov, vrátane farmaceutov firiem Walgreens a Boots, farmaceutických výrobcov a platiteľov. Spoločnosti Microsoft a WBA budú zdieľať výsledky prieskumov trhu a na ich základe identifikovať správnych partnerov na vývoj riešení.

Napríklad, účasť v rozsiahlej sieti poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti poskytne ľuďom možnosť hladko sa zapojiť do riešení zdravotnej starostlivosti firmy WBA a poskytovateľov akútnej starostlivosti v rámci jedinej platformy.

Spoločnosť WBA vymení svoje existujúce platformy informačných technológií za nové od Microsoftu

Na základe tejto dohody sa spoločnosť Microsoft stáva strategickým poskytovateľom cloudu pre spoločnosť WBA, ktorá v dôsledku toho plánuje migrovať väčšinu svojej IT infraštruktúry na platformu Microsoft Azure. Bude sa to týkať nových transformačných platforiem v maloobchodoch, lekárňach a obchodoch, nových možností v oblasti dát a ich analýz, ako aj niektorých starších aplikácií a systémov. Spoločnosť tiež plánuje nainštalovať systém Microsoft 365 viac ako 380 000 zamestnancom a obchodom na celom svete a vypomôcť im aj pomocou nástrojov na zvýšenie produktivity, vyspelého zabezpečenia, internej spolupráce a zaangažovania zákazníkov.

Prechod na platformu Microsoft umožní spoločnosti WBA aj urýchliť jej penetráciu na trh. Okrem toho získa hlbšie poznatky a bude môcť lepšie chápať potreby svojich zákazníkov, čo v konečnom dôsledku povedie ku kvalitnejšej a personalizovanejšej starostlivosti, produktom a službám zákazníkom aj celým komunitám. Okrem toho prechod na Microsoft Azure urýchli aj modernizáciu a zvýši nákladovú efektívnosť technológií v celej spoločnosti WBA.

O spoločnosti Walgreens Boots Alliance

Spoločnosť Walgreens Boots Alliance (Nasdaq: WBA) je prvým globálnym podnikom zameriavajúcim sa na oblasti farmaceutiky, zdravotníctva a spokojnosti a najväčšou maloobchodnou sieťou lekární, zdravotnej pomoci a každodennej starostlivosti v USA a v Európe. Spoločnosť Walgreens Boots Alliance a spoločnosti, do ktorých investovala metódou vlastného imania spoločne pôsobia vo viac ako 25 krajinách a zamestnávajú viac ako 415 000 ľudí.

Portfólio maloobchodných a obchodných značiek tvoria také zvučné mená ako Walgreens, Duane Reade, Boots a Alliance Healthcare a vyskytuje sa tiež medzi nimi stále viac globálnych značiek z oblasti kozmetiky a zdravia ako je No7, Soap & Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP a Botanics.

Walgreens Boots Alliance hrdo slúži ľuďom využívajúc veľa desaťročí medzinárodných skúseností so starostlivosťou o ľudí a planétu prostredníctvom mnohých iniciatív v oblasti sociálnej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti ovplyvňujúcich zdravie a spokojnosť miliónov ľudí.

Viac o spoločnosti sa dozviete na: www.walgreensbootsalliance.com .

O spoločnosti Microsoft

Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) umožňuje digitálnu transformáciu v ére inteligentného cloudu a edgu. Jeho poslaním je podnietiť každého človeka a každú organizáciu na tejto planéte dosahovať stále viac.

Všetky vyhlásenia v tejto tlačovej správe, ktoré nie sú historické, sú výhľadové vyhlásenia podľa významu novely Zákona Spojených štátov o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995 . Tieto výhľadové vyhlásenia nie sú zárukou budúcich výkonov a zahŕňajú riziká, predpoklady a neistotu, vrátane tých, ktoré sa týkajú načasovania a efektivity plánov spolupráce, schopnosti vyťažiť zo spolupráce očakávané benefity, aktivít konkurencie na trhu a schopnosti dosiahnuť očakávané finančné a prevádzkové výsledky v objeme a v období, ktoré boli predikované, ako aj tých uvedených v časti 1A (Rizikové faktory) formuláru 10-K spoločnosti Walgreens Boots Alliance, Inc. za fiškálny rok končiaci 31. augustom 2018, formuláru 10-K spoločnosti Microsoft Corporation za fiškálny rok končiaci 30. júnom 2018 a nasledujúcich dokumentov, ktoré predložili alebo doručili spoločnosti Walgreens Boots Alliance, Inc. a Microsoft Corporation Komisii pre cenné papiere a burzu. Ak by sa jedno alebo viac z týchto vyššie uvedených rizík naplnilo, alebo ak by sa základné predpoklady ukázali ako nesprávne, skutočné výsledky sa môžu zásadne líšiť. Tieto výhľadové vyhlásenia sa týkajú len situácie k dátumu, kedy boli vydané. S výnimkou zákonom stanoveného rozsahu na seba žiadna zo spoločností Walgreens Boots Alliance, Inc. a Microsoft Corporation nepreberá povinnosť a výslovne zamieta akúkoľvek povinnosť alebo zodpovednosť za verejnú aktualizáciu ktoréhokoľvek výhľadového vyhlásenia po dátume jeho vydania, či už ako výsledok novej informácie, budúcich udalostí, zmien v predpokladoch či iných.

