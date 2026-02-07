Wanxiang A123 dévoile le premier système de stockage d'énergie par immersion à l'état semi-solide au monde, redéfinissant les normes de sécurité

DÉTROIT, 8 février 2026 /PRNewswire/ -- Wanxiang A123 Systems Corp. a organisé avec succès son événement de lancement international à Wanxiang Innovation Energy City, dévoilant une plateforme de stockage d'énergie révolutionnaire conçue pour résoudre le problème le plus critique du secteur : la sécurité. Sous le thème « Gathering Stars, Smart Storage Future », l'événement a marqué un changement décisif dans la sécurité du stockage de l'énergie – de la suppression réactive des incendies à la prévention intrinsèque au niveau du système.

Lors de cet événement, Wanxiang A123 a présenté les cellules de batterie semi-solides Star Series et les solutions de stockage d'énergie Star River Series, qui constituent la première intégration profonde au monde de la technologie des batteries semi-solides et du refroidissement par immersion. Cette architecture établit une nouvelle référence en matière de sécurité thermique et de fiabilité des systèmes pour les applications à haut risque.

Les cellules Star Series exploitent des technologies exclusives pour résoudre de manière fondamentale les problèmes de fuite et d'instabilité de l'électrolyte. Lors d'un test très médiatisé consistant à percer la batterie à l'aide de 10 aiguilles, une cellule semi-solide de 100 Ah est restée parfaitement stable, sans incendie, sans explosion et sans propagation thermique, un niveau de sécurité intrinsèque impossible à atteindre avec les batteries lithium-ion liquides classiques.

Au niveau du système, la série Star River utilise un refroidissement par immersion totale, maintenant la variation de température des cellules à moins de 2 °C, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes. Cette protection à double couche – combinant la stabilité au niveau du matériau et l'isolation thermique active – crée une barrière de sécurité robuste contre l'emballement thermique et garantit un fonctionnement fiable dans des environnements extrêmes.

En plus de la sécurité, la plateforme offre des performances économiques convaincantes. Le système atteint une durée de vie supérieure à 10 000 cycles à température ambiante et plus de 7 000 cycles à 45 °C, ce qui représente une amélioration de 40 % par rapport aux moyennes de l'industrie. Sa résistance supérieure aux hautes températures permet de réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE) d'environ 15 %, offrant ainsi aux clients une solution à long terme très rentable.

La matrice de solutions Star River Series couvre quatre scénarios d'application principaux. Pour les centres de données, la plateforme repose sur une architecture HVDC à 800 V, capable de servir de source d'alimentation principale. Les solutions d'armoires d'extérieur sont conçues avec une protection IP68 pour résister aux conditions environnementales extrêmes. Pour les applications offshore et les contraintes logistiques, les conteneurs modulaires de 5 pieds permettent une expédition efficace, tandis que les systèmes de conteneurs de 20 pieds intègrent une extinction d'incendie à plusieurs niveaux et une protection BMS à trois niveaux pour les déploiements à grande échelle.

Pour améliorer encore l'intelligence du système, Wanxiang A123 a présenté une plateforme BMS sans fil + IA intégrant une technologie de détection de pression capable d'identifier les risques d'emballement thermique jusqu'à 10 minutes plus tôt que les systèmes de surveillance conventionnels. Cette avancée permet une gestion prédictive de la sécurité et favorise la transition vers des opérations de stockage d'énergie intelligentes et sans personnel.

Pour plus d'informations, veuillez consulter ：https://youtu.be/6DTs6cc8ypA?si=a-DrufW1XGboKSOP