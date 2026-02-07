Wanxiang A123 beendet die Ära des thermischen Durchgehens mit Semi-Solid-State- und Immersionskühlungstechnologien

Mit fast 50 weltweit gemeldeten Bränden in Energiespeichern im vergangenen Jahr hat sich das thermische Durchgehen als das größte Sicherheitsproblem der Branche erwiesen.

DETROIT, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Wanxiang A123 Systems Corp. stellte auf seiner Veranstaltung „Gathering Stars, Smart Storage Future" eine Sicherheitslösung der nächsten Generation vor und präsentierte die Semi-Solid-State-Batteriezellen der Star Series sowie die Immersionskühlungssysteme der Star River Series. Zusammen definieren diese Technologien die Sicherheit von Energiespeichern neu, von der mikroskopischen Materialebene bis hin zur vollständigen Systemarchitektur.

Herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyten sind von Natur aus anfällig für physische Schäden und thermische Instabilität. Im Gegensatz dazu wies die Semi-Solid-State-Zelle der Star Series von Wanxiang A123 eine noch nie dagewesene Eigensicherheit auf. In einem strengen Test, bei dem zehn Stahlnadeln die Zelle gleichzeitig durchstachen, zeigte die Batterie weder Feuer noch Rauch, und es kam zu keiner thermischen Ausbreitung.

Diese Leistung wird durch die firmeneigene Technologie „Full-Domain Ice Sealing" von Wanxiang A123 ermöglicht, die den Elektrolyten in einem semi-soliden Zustand fixiert und damit die Reaktivität unter mechanischer Belastung deutlich reduziert. Zusätzlichen Schutz bieten ein internes Sicherheitsgitter und eine externe Panzerschicht, die interne Kurzschlüsse auch bei extremen Temperaturen verhindert.

Um das Wärmemanagement auf Systemebene zu verbessern und eine ungleichmäßige Wärmeverteilung zu beseitigen, setzt die Star River Series auf fortschrittliche Immersionskühlung, bei der Zellen vollständig in ein dielektrisches, elektrisch isolierendes Kühlmedium eingetaucht werden. Betriebsdaten zeigen, dass selbst bei Umgebungstemperaturen von 45 °C die Temperaturabweichung zwischen den Zellen unter 2,6 °C bleibt. Im Fall eines Zellfehlers wirkt das Kühlmedium als flüssiger thermischer Schutzschild, nimmt Wärme schnell auf und blockiert die thermische Ausbreitung physisch.

Die Plattform wird in vier spezialisierten Lösungen eingesetzt, die auf risikoreiche und unternehmenskritische Anwendungen zugeschnitten sind. Die HGÜ-Lösung für Rechenzentren basiert auf einer 800-V-Architektur, die redundante Wechselrichter überflüssig macht und die Systemeffizienz um mehr als 4 % erhöht. Bei Installationen im Freien sorgen die IP68-zertifizierten Gehäuse für Langlebigkeit in extremen Umgebungen. Für Offshore- sowie transportbeschränkte Anwendungen steht ein modularer 5-Fuß-Container auf Basis des 5HC-Shipping-Standards zur Verfügung, der Gewichtsbeschränkungen behebt, während ein hochintegrierter 20-Fuß-Container eine firmeneigene „Zero-Level-Lock"-Struktur sowie zwei Feuerlöschsysteme integriert.

Zusätzlich erhöht die Wireless-BMS-Plattform von Wanxiang A123 die Systemintelligenz. Sie integriert Drucksensoren, die interne Druckänderungen erkennen und Sicherheitswarnungen bis zu 10 Minuten früher ausgeben können als herkömmliche Überwachungsmethoden.

Zusammen stellen die Star Series sowie die Star River Series eine umfassende Sicherheitsarchitektur der nächsten Generation dar, markieren einen entscheidenden Schritt über konventionelle Lithium-Ionen-Beschränkungen hinaus und setzen einen neuen Maßstab für sichere, skalierbare Energiespeicher.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://youtu.be/6DTs6cc8ypA?si=a-DrufW1XGboKSOP