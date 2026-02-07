Wanxiang A123 stellt das weltweit erste halbfeste Immersions-Energiespeichersystem vor und definiert damit neue Sicherheitsstandards

DETROIT, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Wanxiang A123 Systems Corp. hat erfolgreich seine globale Produkteinführung in der Wanxiang Innovation Energy City veranstaltet und dabei eine bahnbrechende Energiespeicherplattform vorgestellt, die entwickelt wurde, um die größte Herausforderung der Branche anzugehen: die Sicherheit. Unter dem Motto „Gathering Stars, Smart Storage Future" (Stars sammeln, intelligente Speicherzukunft) markierte die Veranstaltung einen entscheidenden Wandel in der Energiespeichersicherheit – von der reaktiven Brandbekämpfung hin zu einer intrinsischen Prävention auf Systemebene.

Auf der Veranstaltung stellte Wanxiang A123 die halbfesten Batteriezellen der Star-Serie und die Energiespeicherlösungen der Star-River-Serie vor, die weltweit erste tiefgreifende Integration von halbfester Batterietechnologie mit Immersionskühlung. Diese Architektur setzt einen neuen Maßstab für thermische Sicherheit und Systemzuverlässigkeit in Hochrisikaanwendungen.

Die Zellen der Star-Serie nutzen proprietäre Technologien, um Elektrolytleckagen und Instabilität grundlegend zu beheben. In einem viel beachteten 10-Nadel-Durchstichtest blieb eine 100-Ah-Halb-Festkörperzelle vollständig stabil und zeigte weder Feuer noch Explosion oder thermische Ausbreitung – ein Maß an intrinsischer Sicherheit, das mit herkömmlichen flüssigen Lithium-Ionen-Batterien nicht erreichbar ist.

Auf Systemebene verwendet die Star-River-Serie eine vollständige Immersionskühlung, die die Zelltemperatur auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen innerhalb von 2 °C hält. Dieser zweischichtige Schutz, der Stabilität auf Materialebene mit aktiver thermischer Isolierung kombiniert, schafft eine robuste Sicherheitsbarriere gegen thermisches Durchgehen und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in extremen Umgebungen.

Über die Sicherheit hinaus bietet die Plattform eine überzeugende wirtschaftliche Leistung. Das System erreicht eine Lebensdauer von mehr als 10.000 Zyklen bei Raumtemperatur und mehr als 7.000 Zyklen bei 45 °C, was einer Verbesserung von 40 % gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Seine überragende Temperaturbeständigkeit reduziert die Stromgestehungskosten (LCOE) um etwa 15 % und bietet Kunden eine äußerst kostengünstige, langfristige Lösung.

Die Lösungsmatrix der Star-River-Serie deckt vier zentrale Anwendungsszenarien ab. Für Rechenzentren verfügt die Plattform über eine 800-V-HVDC-Architektur, die als primäre Stromquelle dienen kann. Die Lösungen für Außengehäuse sind mit Schutzart IP68 ausgestattet, um extremen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Für Offshore- und logistikbeschränkte Anwendungen ermöglichen modulare 5-Fuß-Container einen effizienten Transport, während 20-Fuß-Containersysteme eine mehrstufige Brandbekämpfung und einen dreistufigen BMS-Schutz für groß angelegte Einsätze integrieren.

Um die Systemintelligenz weiter zu verbessern, hat Wanxiang A123 eine drahtlose BMS + KI-Plattform eingeführt, die eine Drucksensortechnologie enthält, mit der thermische Ausfallrisiken bis zu 10 Minuten früher als mit herkömmlichen Überwachungssystemen erkannt werden können. Diese Weiterentwicklung ermöglicht ein vorausschauendes Sicherheitsmanagement und unterstützt den Übergang zu unbemannten, intelligenten Energiespeicherbetrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter:https://youtu.be/6DTs6cc8ypA?si=a-DrufW1XGboKSOP