Warburg Pincus investirá US$ 95MN (INR 700 CR) na Home First - uma das principais empresas financeiras de habitação a preços acessíveis da Índia

MUMBAI, Índia, 12 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Warburg Pincus LLC ("Warburg Pincus"), uma empresa de private equity com base nos EUA, por meio de sua afiliada Orange Clove Investments BV, firmou um contrato para investir cerca de US$ 95 MN (INR 700 Cr) na Home First Finance Company India Ltd ("Home First") em 2 de outubro de 2020. O anúncio foi divulgado hoje pela empresa líder global de private equity focada no investimento em crescimento. O investimento de aproximadamente INR 700 crores é uma combinação de levantamento de fundos primários e vendas secundárias pelos acionistas existentes. A Warburg Pincus se junta aos acionistas da empresa de PE True North e Bessemer Venture Partners.

A Home First é uma empresa de financiamento habitacional a preços acessíveis, impulsionada pela tecnologia, que oferece empréstimos imobiliários a clientes de segmentos de renda baixa e média que estão construindo ou comprando suas primeiras casas. Nos últimos 10 anos, a Home First sancionou empréstimos imobiliários em toda a Índia para mais de 50.000 clientes em 60 distritos, cobrindo 11 estados e 1 território da união. Em 31 de março de 2020, a Home First tinha um AUM de US$ 480 Mn (INR 3618 Cr) com um patrimônio líquido de US$ 124 Mn (INR 933 Cr) e GNPA de 0,87%

Este investimento é um grande voto de confiança para o segmento indiano de moradias populares em geral e, mais especificamente, para o desempenho da Home First, mesmo em face desta crise mundial.

Narendra Ostawal, MD da Warburg Pincus disse, "A Home First fez uma jornada notável para se tornar uma empresa financeira líder em financiamento habitacional em um período relativamente curto de 10 anos. É dirigida por uma equipe muito talentosa e processos operacionais robustos que continuam a orientar para que a empresa tenha um bom desempenho durante a pandemia e aproveite o potencial de crescimento do segmento acessível. A Warburg Pincus está ansiosa pela parceria com a True North e para apoiar Manoj e a equipe de gestão em sua próxima fase de expansão."

Divya Sehgal, Parceiro da True North disse: " Estamos orgulhosos da maneira como a empresa utilizou a tecnologia em seu benefício, adotando uma abordagem digital inicial ao lidar com a Covid-19. Damos as boas-vindas à Warburg Pincus e esperamos fazer parceria com eles na futura jornada da Home First."

"A Home First está entusiasmada com a parceria com a Warburg Pincus nesta nova fase de sua jornada. A True North tem sido um grande suporte enquanto mudamos de uma empresa de pequeno para médio porte. Nossa paixão compartilhada por tecnologia, crença no crescimento sustentável e uma forte governança nos viu prosperar em vários eventos perturbadores", disse Manoj Viswanathan, CEO da Home First.

Nota:

Moeda Taxa de câmbio em 31 de março de 2020 (INR) Taxa de câmbio em 1º de outubro de 2020 (INR) 1 USD 75,3859 73,3834

(Fonte para 1 USD: www.fbil.org e www.rbi.org.in). Considerou-se a taxa de 1º de outubro de 2020, já que 2 de outubro foi um feriado.

Aviso legal:

A Home First Finance Company India Limited está propondo, sujeito ao recebimento das aprovações necessárias, condições de mercado e outras considerações, realizar uma oferta pública inicial de suas ações, tendo apresentado uma minuta de prospecto preliminar datada de 28 de novembro de 2019 ("DRHP") com o Securities and Exchange Board of India em 29 de novembro de 2019. O DRHP está disponível no site do SEBI em www.sebi.gov.in, nos respectivos sites dos principais gerentes de execução do livro, ou seja, Axis Capital Limited, Credit Suisse Securities (Índia) Private Limited, ICICI Securities Limited e Kotak Mahindra Capital Company Limited em www.axiscapital.co.in, https://www.creditsuisse.com/in/en/investmentbanking/regionalpresence/asiapacific/india/ipo.html, www.icicisecurities.com e http://investmentbank.kotak.com, respectivamente, no site do National Stock Exchange of India Limited em www.nseindia.com e no site da BSE Limited em www.bseindia.com. Os investidores devem observar que o investimento em ações envolve um alto grau de risco e para detalhes relacionados a esse risco, consulte "Fatores de Risco" do DRHP. Os potenciais investidores não devem confiar no DRHP para qualquer decisão de investimento.

As ações da Home First não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterado ("Lei de Valores Mobiliários dos EUA") ou qualquer lei estadual de valores mobiliários nos Estados Unidos e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção de, ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e leis de títulos estaduais aplicáveis. Consequentemente, tais ações estão sendo oferecidas e vendidas (i) fora dos Estados Unidos em transações offshore com base no Regulamento S nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e das leis aplicáveis da jurisdição onde essas ofertas e vendas ocorrem; e (ii) para "compradores institucionais qualificados" (conforme definido na Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA), de acordo com a isenção de colocação privada estabelecida na Seção 4 (a) da Lei de Valores Mobiliários dos EUA. Nada neste comunicado, ou nas informações no site da Home First constitui ou faz parte de qualquer oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de tais Ações nos Estados Unidos ou em outro lugar onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.

FONTE Home First Finance Company India Ltd

