Warburg Pincus invertirá $95 millones (INR 700 millones) en Home First, una de las empresas líderes en financiamiento para viviendas económicas de India

BOMBAY, India, 12 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El 2 de octubre de 2020, Warburg Pincus LLC ("Warburg Pincus"), empresa de capital privado con sede en los Estados Unidos, ha celebrado un acuerdo a través de su afiliada Orange Clove Investments BV, para invertir aproximadamente $95 millones (INR 700 millones) en Home First Finance Company India Ltd. ("Home First"). La empresa de capital privado líder a nivel global, enfocada en invertir en el crecimiento, realizó hoy el anuncio. La inversión de aproximadamente INR 700 millones es una combinación principalmente de recaudación de fondos y, en segundo lugar, de ventas por parte de accionistas existentes. Warburg Pincus se une a los accionistas existentes de la empresa de capital privado seleccionada True North y Bessemer Venture Partners.

Home First es una empresa de financiamiento para viviendas económicas impulsada por la tecnología que ofrece préstamos para vivienda a los clientes de los segmentos de bajos y medianos ingresos que construyen o adquieren sus primeras viviendas. Durante los últimos 10 años, Home First ha autorizado préstamos para vivienda en India a más de 50.000 clientes en 60 distritos, a través de los cuales prestó servicio a 11 estados y 1 territorio de la unión. Al 31 de marzo de 2020, Home First tenía activos administrados por $480 millones (INR 3618 millones), con un patrimonio neto de $124 millones (INR 933 millones) y activos improductivos brutos del 0,87 %

Esta inversión es un enorme voto de confianza para el segmento de viviendas económicas de India en general, y más específicamente para el desempeño de Home First aun durante esta crisis mundial.

Narendra Ostawal, doctor en medicina de Warburg Pincus, expresó: "Home First ha pasado por un proceso extraordinario hasta convertirse en una empresa líder en financiamiento para viviendas en un plazo relativamente corto de 10 años. Se encuentra a cargo de un equipo muy talentoso y procesos operativos sólidos para que la empresa tenga un buen desempeño durante la pandemia y aproveche el potencial de crecimiento del segmento de viviendas económicas. Warburg Pincus espera asociarse con True North y respaldar a Manoj y al equipo de gerencia en su próxima etapa de expansión".

Divya Sehgal, socio en True North, afirmó: "Estamos orgullosos de la manera en que la empresa ha aprovechado la tecnología y ha adoptado un primer enfoque digital para sortear la situación generada por la Covid-19. Le damos la bienvenida a Warburg Pincus y esperamos asociarnos con ellos en el próximo proyecto de Home First".

"Home First está entusiasmada con la idea de asociarse con Warburg Pincus en esta nueva etapa de su recorrido. True North ha sido un gran apoyo en nuestra transición de pequeña a mediana empresa. Gracias a la pasión que compartimos por la tecnología, nuestra convicción en el crecimiento sostenible y la gestión sólida, hemos progresado durante varios eventos perturbadores", expresó Manoj Viswanathan, director ejecutivo de Home First.

Nota:

Moneda Tasa de cambio al 31 de marzo de 2020 (INR) Tasa de cambio al 1.° de octubre de 2020 (INR) USD 1 75,3859 73,3834

(Fuente para USD 1: www.fbil.org y www.rbi.org.in). La tasa se considera al 1.° de octubre de 2020 ya que el 2 de octubre fue feriado nacional.

