Warburg Pincus prévoit d'investir 95 millions de dollars (700 crores de roupies indiennes) dans l'entreprise Home First - l'une des plus grandes sociétés de financement de logements abordables

MUMBAI, Inde, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le 2 octobre 2020, au travers de sa filiale Orange Clove Investments BV, la société d'investissements privée Warburg Pincus LLC (« Warburg Pincus »), basée aux États-Unis, a conclu un contrat d'investissement de près de 95 millions de dollars (700 crores de roupies indiennes) dans l'entreprise Home First Finance Company India Ltd (« Home First »). La plus grande société d'investissements privée, qui se concentre sur l'investissement de croissance, a annoncé la nouvelle aujourd'hui. L'investissement d'environ 700 crores de roupies indiennes est la combinaison de collectes de fonds et de ventes réalisées par les actionnaires. Warburg Pincus rejoint les actionnaires des sociétés d'investissements privées de renom, True North et Bessemer Venture Partners.

Home First est une entreprise de financement de logements abordables, axée sur la technologie. Elle octroie des prêts immobiliers aux clients à faibles et moyens-revenus, qui construisent ou achètent leur première maison. Ces 10 dernières années, Home First a octroyé des prêts immobiliers à plus de 50 000 clients originaires de 60 régions, réparties dans 11 états différents et 1 territoire de l'Union d'Inde. Le 31 mars 2020, Home First possédait pour 480 millions de dollars d'actifs sous gestion (3618 crores de roupies indiennes) avec une valeur nette de 124 millions de dollars (environ 933 crores de roupies indiennes) et 0.87% d'actifs non-productifs.

L'investissement est un vote de confiance énorme pour l'industrie Indienne de logements abordables dans son ensemble, et plus précisément, pour les performances de Home First malgré cette crise internationale.

Narendra Ostawal, Directeur Exécutif chez Warburg Pincus explique : « Sur une période de 10 ans, ce qui est relativement court, Home First a eu un parcours incroyable pour devenir l'une des plus grandes sociétés de financements de logements abordables. L'équipe de direction très talentueuse et ses processus opérationnels permettent à l'entreprise de surmonter la pandémie et de tirer profit du potentiel de croissance du segment abordable. Warburg Pincus a hâte de débuter la collaboration avec True North et de soutenir Manoj et l'équipe de direction dans cette nouvelle phase d'expansion. »

Divya Sehgal, Associé chez True North déclare : « Nous sommes fiers de la façon dont l'entreprise a tiré profit de la technologie et a adopté une première approche numérique pour traverser cette période de Covid-19. Nous souhaitons la bienvenue à Warburg Pincus et nous avons hâte de collaborer avec eux dans le cadre de la prochaine aventure de Home First. »

« L'entreprise Home First est heureuse de collaborer avec Warburg Pincus pour la prochaine étape de leur parcours… True North a été d'un grand soutien lorsque nous sommes passés d'une petite à une moyenne entreprise. Notre passion commune pour la technologie, notre foi en la croissance durable et une direction forte nous ont permis de prospérer au travers d'événements déstabilisants, » explique Manoj Viswanathan, PDG chez Home First.

Remarques :

Monnaie Taux de change au 31 mars 2020 (INR) Taux de change au 1 octobre 2020 (INR) 1 USD 75,3859 73,3834

(Source pour 1 USD : www.fbil.org et www.rbi.org.in ). Le 2 octobre 2020 ayant été un jour férié, le taux de change au 1 octobre 2020 est pris en compte.

Avertissements :

Home First Finance Company India Limited propose, sous réserve de l'obtention des approbations requises, des conditions du marché et d'autres éléments à prendre en compte, de faire une première offre publique d'achat de ses parts. Le 29 novembre 2019, Home First a également déposé un projet de prospectus « red herring » daté du 28 novembre 2019 («DRHP») auprès du Conseil des Valeurs Mobilières et d'Échanges d'Inde (Securities and Exchange Board of India - SEBI). Le DRHP est disponible sur le site du SEBI www.sebi.gov.in , sur les sites respectifs des leaders de la gestion du livre, c'est-à-dire, Axis Capital Limited, Credit Suisse Securities (India) Private Limited, ICICI Securities Limited et Kotak Mahindra Capital Company Limited www.axiscapital.co.in , https://www.creditsuisse.com/in/en/investmentbanking/regionalpresence/asiapacific/india/ipo.html , www.icicisecurities.com et http://investmentbank.kotak.com , sur le site du National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com et sur le site de BSE Limited www.bseindia.com . Les investisseurs devraient savoir que l'investissement dans les actions participatives est très risqué ; pour plus d'informations concernant les dits-risques, veuillez vous référer à la catégorie « Facteurs de risques » du DRHP. Les investisseurs potentiels ne devraient pas se fier au DRHP pour toute décision d'investissement.

Les Actions Participatives de Home First n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières de 1933, comme modifiées (« U.S. Securities Act »), ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et, à moins d'être ainsi enregistrées ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'exemption ou dans le cadre d'une transaction non-soumise aux régulations d'enregistrement de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières et des lois étatiques sur les valeurs mobilières. Par conséquent, de telles Actions Participatives sont offertes et vendues (i) en dehors des États-Unis lors de transactions à l'étranger en s'appuyant sur la Réglementation S de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières et des lois applicables de la juridiction où ces transactions ont lieu. Elles sont également (ii) offertes ou vendues à des « acheteurs institutionnels qualifiés » (ainsi définis dans la Règle 144A de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières), en vertu de l'exemption de placement privé établie dans la Section 4(a) de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières. Ni cet article, ni les informations présentes sur le site de Home First constituent ou font partie d'une proposition de vente quelconque, d'une invitation à acheter ou à souscrire à de telles Actions Participatives aux États-Unis ou n'importe où, où une telle offre, invitation ou vente serait illégale.

