Waring optimiert seine globalen Betriebsabläufe mit einer neuen europäischen Vertriebsniederlassung

Die neue Niederlassung wird die Versandeffizienz und den Kundenservice in ganz Europa verbessern

STAMFORD, Connecticut, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- Waring, ein Weltmarktführer im Bereich leistungsstarker Küchengeräte für den gewerblichen Einsatz, erweitert seine globalen Aktivitäten mit einer neuen europäischen Vertriebsniederlassung. Die neue Niederlassung, die im September 2024 eröffnet werden soll, wird die Präsenz von Waring in ganz Europa stärken und die Versandgeschwindigkeit sowie die Lieferlogistik für bestehende und zukünftige Kunden verbessern.

Die 330.000 Quadratfuß große, topmoderne Vertriebseinrichtung liegt strategisch günstig im Norden Frankreichs und bietet einen idealen Zugang zum europäischen Straßennetz sowie zu den wichtigen Häfen Seebrügge, Rotterdam, Antwerpen und Dünkirchen. Die hervorragende Lage der Niederlassung wird die Liefergeschwindigkeit erhöhen, wodurch wettbewerbsfähigere Preise und Versandkosten angeboten werden können.

Die neue europäische Vertriebsanlage von Waring verfügt über fortschrittliche Funktionen, um die Abläufe während des gesamten Einkaufs- und Versandprozesses zu optimieren. Mit einer Lagerkapazität von 29.000 Lagerplätzen sorgt die Niederlassung für eine bessere internationale Verfügbarkeit des gesamten Sortiments an leistungsstarken Küchengeräten für den gewerblichen Einsatz von Waring. Außerdem bietet sie effizientere Service- und Reparaturmöglichkeiten, wie zum Beispiel einen schnelleren Versand von Ersatzartikeln und eine bessere Kundenkommunikation.

Mit über 50 Mitarbeitern vor Ort wird die neue Niederlassung Teams für Qualitätskontrolle, Auftragsverpackung, Transport, Bestandsverwaltung, Zollabfertigung, Wartung und Buchhaltung beschäftigen.

„Waring will den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden, und diese integrierte, leistungsstarke Einrichtung wird von nun an die kommerziellen Vertriebsaktivitäten von Waring Products in ganz Europa und darüber hinaus unterstützen", so Dan DeBari, Geschäftsführer und Senior-Vizepräsident von Waring. „Warings neue europäische Vertriebsniederlassung wird für Waring Products eine unschätzbare Stütze für weiteres globales Wachstum sein."

Informationen zu Waring:

Waring, weithin bekannt für die Markteinführung des ersten Mixers in Amerika, gehört heute zu den führenden Herstellern von professionellen Geräten für Gastronomiebetriebe und den Laborbereich. Das Angebot von Waring umfasst leistungsstarke Küchenmaschinen und Mixer mit großem Fassungsvermögen, hochwertige Heizgeräte wie Grills, Grillplatten, Toaster und Fritteusen sowie zahlreiche Spezialprodukte. Waring ist ein Spezialist für Lösungen in den Produktkategorien Mischen, Zubereiten, Kochen und Brühen und hat es sich zum Ziel gesetzt, innovative, bedarfsgerechte Geräte anzubieten, um alle bislang ungedeckten Bedürfnisse der Branche zu erfüllen. Waring verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung in der lokalen und globalen Produktion und ist stolz darauf, ein kontinuierlich wachsendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den professionellen Einsatz anbieten zu können. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.waring.com/.

