Waring renforce ses opérations mondiales avec un nouveau centre de distribution européen

La nouvelle installation renforcera l'efficacité des expéditions et le service à la clientèle dans toute l'Europe

STAMFORD, Connecticut, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Waring, un chef de file mondial des appareils de cuisine commerciale de haute performance, étend ses opérations mondiales avec une nouvelle installation de distribution européenne. Ouvert en septembre 2024, le nouveau site soutiendra la présence de Waring dans toute l'Europe, en améliorant la vitesse d'expédition et la logistique de livraison pour les clients actuels et futurs.

Waring Enhances Global Operations with New European Distribution Facility

L'installation de distribution ultramoderne de 330 000 pieds carrés est stratégiquement située dans le nord de la France, offrant un accès idéal au réseau routier européen et aux principaux ports de Zeebrugge, Rotterdam, Anvers et Dunkerque. L'emplacement privilégié de l'installation améliorera la vitesse de livraison des commandes, ce qui se traduira par des prix et des tarifs d'expédition plus compétitifs.

Le nouveau centre de distribution européen de Waring a été construit avec des caractéristiques avancées conçues pour rationaliser les opérations tout au long du processus d'achat et d'expédition. Avec une capacité de stockage de 29 000 emplacements, l'installation accroît l'accessibilité internationale à la gamme complète d'appareils de cuisine commerciale haute performance de Waring. Il offre également des capacités de service et de réparation plus efficaces, y compris l'expédition plus rapide d'articles de remplacement et l'amélioration de la communication avec les clients.

Avec plus de 50 employés sur place, la nouvelle installation abritera des équipes spécialisées dans le contrôle de la qualité, l'emballage des commandes, le transport, la gestion des stocks, le dédouanement, la maintenance et les finances.

« Waring s'engage à répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle et cette ressource intégrée de haute performance soutiendra désormais les activités de distribution commerciale de Waring Products, dans toute l'Europe et au-delà », déclare Dan DeBari, directeur général et vice-président principal de Waring. « Le nouveau centre de distribution européen de Waring fournira à Waring Products une ressource incroyable pour poursuivre sa croissance à l'échelle mondiale ».

Pour plus d'informations sur la nouvelle installation de distribution, veuillez contacter [email protected].

À propos de Waring :

Waring, universellement connu pour avoir introduit le premier mixeur en Amérique, est aujourd'hui l'un des principaux fabricants d'appareils professionnels pour les secteurs de la restauration et des laboratoires. Waring propose des robots de cuisine et des mixeurs à grand volume et à haute performance, des appareils de chauffage robustes tels que des grils, des plaques de cuisson, des grille-pain et des friteuses, ainsi qu'une variété de produits spécialisés. En tant que spécialiste des solutions dans les catégories mélange, préparation, cuisson et brassage, Waring s'efforce de fournir un équipement innovant et personnalisé pour répondre à tous les besoins non satisfaits de l'industrie. Avec plus de 85 ans d'expertise en matière de fabrication au niveau local et mondial, Waring est fier d'offrir des collections de produits professionnels de qualité supérieure qui ne cessent de s'enrichir. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.waring.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2473032/Waring_European_distribution_facility.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2448810/Waring_Products_Logo.jpg