Was Hebei bieten kann丨Qingxian Make-up erhellt die Welt

News provided by

Great Wall New Media

Dec 06, 2025, 14:56 ET

SHIJIAZHUANG, China, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von Great Wall New Media -- Cangzhou ist das größte Industriegebiet für Make-up-Pinsel in Nordchina. Der Kreis Qingxian in dieser Region ist ein renommierter Hersteller von Make-up-Pinseln, dessen Produkte über 50 % des heimischen Marktes und mehr als 80 % des hochwertigen Auslandsmarktes einnehmen. Jährlich werden über 100 Millionen Pinsel in mehr als 50 Länder und Regionen exportiert, darunter Europa, die Vereinigten Staaten, Südostasien sowie Afrika, wodurch in der Beauty-Wirtschaft rund 3 Milliarden Yuan erwirtschaftet werden.

Continue Reading

In dieser Folge von „What Hebei Can Offer" führen zwei internationale Kommunikationsbeauftragte aus Frankreich und den Vereinigten Staaten die Zuschauer in die Make-up-Pinselindustrie des Kreises Qingxian, um ihre besonderen Stärken vorzustellen und die Entwicklungsgeschichte sowie die einzigartigen Erfahrungen dahinter aufzuzeigen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2839417/12_5____2.mp4 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Les atouts du Hebei丨Le maquillage de Qingxian égaye le monde

Les atouts du Hebei丨Le maquillage de Qingxian égaye le monde

Une dépêche de Great Wall New Media -- Cangzhou est la plus grande zone industrielle pour les pinceaux de maquillage en Chine du Nord. Le comté de...
Lo que Hebei puede ofrecer: maquillaje Qingxian que ilumina el mundo

Lo que Hebei puede ofrecer: maquillaje Qingxian que ilumina el mundo

Según un informe de Great Wall New Media, Cangzhou es el mayor conglomerado industrial de brochas de maquillaje del norte de China. El condado de...
More Releases From This Source

Explore

Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics