Was Hebei bieten kann丨Qingxian Make-up erhellt die Welt

SHIJIAZHUANG, China, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von Great Wall New Media -- Cangzhou ist das größte Industriegebiet für Make-up-Pinsel in Nordchina. Der Kreis Qingxian in dieser Region ist ein renommierter Hersteller von Make-up-Pinseln, dessen Produkte über 50 % des heimischen Marktes und mehr als 80 % des hochwertigen Auslandsmarktes einnehmen. Jährlich werden über 100 Millionen Pinsel in mehr als 50 Länder und Regionen exportiert, darunter Europa, die Vereinigten Staaten, Südostasien sowie Afrika, wodurch in der Beauty-Wirtschaft rund 3 Milliarden Yuan erwirtschaftet werden.

In dieser Folge von „What Hebei Can Offer" führen zwei internationale Kommunikationsbeauftragte aus Frankreich und den Vereinigten Staaten die Zuschauer in die Make-up-Pinselindustrie des Kreises Qingxian, um ihre besonderen Stärken vorzustellen und die Entwicklungsgeschichte sowie die einzigartigen Erfahrungen dahinter aufzuzeigen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2839417/12_5____2.mp4