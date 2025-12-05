Les atouts du Hebei丨Le maquillage de Qingxian égaye le monde

SHIJIAZHUANG, Chine, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Une dépêche de Great Wall New Media -- Cangzhou est la plus grande zone industrielle pour les pinceaux de maquillage en Chine du Nord. Le comté de Qingxian est un producteur renommé de pinceaux de maquillage, dont les produits occupent plus de 50 % du marché national et plus de 80 % du marché haut de gamme à l'étranger. Il exporte chaque année plus de 100 millions de pinceaux vers plus de 50 pays et régions, dont l'Europe, les États-Unis, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, ce qui représente 3 milliards de yuans pour l'économie de la beauté.

Dans cet épisode de « Les atouts du Hebei », deux responsables de la communication étrangers, l'un français et l'autre américain, vous emmènent dans l'industrie des pinceaux de maquillage du comté de Qingxian pour en explorer les points forts et découvrir l'histoire de son développement et les expériences uniques qui s'y rattachent.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2839417/12_5____2.mp4