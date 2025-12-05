Les atouts du Hebei丨Le maquillage de Qingxian égaye le monde

News provided by

Great Wall New Media

Dec 05, 2025, 15:27 ET

SHIJIAZHUANG, Chine, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Une dépêche de Great Wall New Media -- Cangzhou est la plus grande zone industrielle pour les pinceaux de maquillage en Chine du Nord. Le comté de Qingxian est un producteur renommé de pinceaux de maquillage, dont les produits occupent plus de 50 % du marché national et plus de 80 % du marché haut de gamme à l'étranger. Il exporte chaque année plus de 100 millions de pinceaux vers plus de 50 pays et régions, dont l'Europe, les États-Unis, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, ce qui représente 3 milliards de yuans pour l'économie de la beauté.

Continue Reading

Dans cet épisode de « Les atouts du Hebei », deux responsables de la communication étrangers, l'un français et l'autre américain, vous emmènent dans l'industrie des pinceaux de maquillage du comté de Qingxian pour en explorer les points forts et découvrir l'histoire de son développement et les expériences uniques qui s'y rattachent.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2839417/12_5____2.mp4 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Was Hebei bieten kann丨Qingxian Make-up erhellt die Welt

Was Hebei bieten kann丨Qingxian Make-up erhellt die Welt

Ein Nachrichtenbericht von Great Wall New Media -- Cangzhou ist das größte Industriegebiet für Make-up-Pinsel in Nordchina. Der Kreis Qingxian in...
Lo que Hebei puede ofrecer: maquillaje Qingxian que ilumina el mundo

Lo que Hebei puede ofrecer: maquillaje Qingxian que ilumina el mundo

Según un informe de Great Wall New Media, Cangzhou es el mayor conglomerado industrial de brochas de maquillaje del norte de China. El condado de...
More Releases From This Source

Explore

Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics