Water Street Healthcare Partners benoemt Boris Bernstein tot Managing Director Europa

CHICAGO, 19 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Water Street Healthcare Partners , een investeringsmaatschappij die zich richt op het opbouwen van marktleiders in de gezondheidszorg, heeft vandaag bekendgemaakt Boris Bernstein te hebben benoemd tot managing director van Europa. De heer Bernstein, die al meer dan 10 jaar als executive advisor samenwerkt met Water Street, zal het voortouw nemen bij de initiatieven van het bedrijf in Europa die gericht zijn op het investeren in en laten groeien van bedrijven in het middensegment van de gezondheidszorg.

Boris Bernstein will spearhead Water Street’s initiatives in Europe.

Sinds de oprichting heeft Water Street meer dan 150 investeringen en overnames gefaciliteerd om meer dan 40 bedrijven op te bouwen die gespecialiseerd zijn in medische producten en diagnostiek, farmaceutische en biowetenschappen, en gezondheidszorgdiensten. In Europa heeft Water Street bedrijven overgenomen die gezamenlijk een waarde van meer dan USD 1 miljard vertegenwoordigen. Recente investeringen bestaan uit het in Ierland gevestigde Crest Solutions en het in België gevestigde VistaLink, dat nu Catalyx heet, en Solvias, met het hoofdkantoor in de buurt van Basel, Zwitserland, met als doel om in partnerschappen te richten op uitbreiding van hun wereldwijde bereik en hun mogelijkheden.

"Ik ben verheugd om voort te bouwen op de sterke geschiedenis van Water Street in het bevorderen van partnerschappen met ondernemers en oprichters om hun groeidoelstellingen te versnellen. De heer Bernstein benadrukte: "Het is onze missie om in aanvulling op ons kapitaal de ervaring van ons team in de sector en ons netwerk van bronnen in te zetten om bedrijven uit te bouwen tot toonaangevende bedrijven die bijdragen aan een sterker gezondheidszorgsysteem door middel van hun onderscheidende producten, diensten en capaciteiten".

De heer Bernstein zal blijven samenwerken met Caroll H. Neubauer, die zich in 2020 bij Water Street voegde als executive advisor na drie decennia leiding te hebben gegeven bij het wereldwijde medische technologiebedrijf B. Braun. De twee leiders zullen hun kennis op het gebied van investeringen en ervaring in de gezondheidszorg combineren om meer mogelijkheden te creëren voor partnerschappen met Europese bedrijven die gespecialiseerd zijn in medische producten, diagnostiek, biowetenschappen en farmaceutische diensten.

Klik hier voor meer informatie over de ervaring van Boris Bernstein.

Water Street beheert momenteel bijna USD 6 miljard aan aandelenkapitaal gericht op het investeren in en laten groeien van bedrijven in de gezondheidszorg. Het bedrijf richt zich op investeringen in Europa met een waarde tussen USD 50 en USD 150 miljoen.

Over Water Street

Water Street Healthcare Partners is een strategische investeerder die zich exclusief richt op de gezondheidszorg. Het bedrijf heeft meer dan 150 investeringen en overnames gedaan om meer dan 40 bedrijven op te bouwen die bijdragen aan betere patiëntenzorg, innovatie en een efficiënter gezondheidszorgsysteem. In samenwerking met oprichters en managementteams stemt Water Street zijn ruime ervaring in de sector en zijn netwerk van middelen af op de groeidoelstellingen van deze bedrijven. Het team van Water Street is gevestigd in Chicago en bestaat uit zeer ervaren leidinggevenden in de gezondheidszorg, investeringsprofessionals en functionele specialisten. Ga voor meer informatie naar waterstreet.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2250267/BorisBernstein_PR.jpg

SOURCE Water Street Healthcare Partners