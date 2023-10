Water Street Healthcare Partners nomme Boris Bernstein au poste de directeur général pour l'Europe

CHICAGO, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Water Street Healthcare Partners , une société d'investissement spécialisée dans la création de leaders du marché des soins de santé, a annoncé aujourd'hui la nomination de Boris Bernstein au poste de directeur général pour l'Europe. M. Bernstein, qui a travaillé avec Water Street en tant que conseiller exécutif pendant plus de 10 ans, dirigera les initiatives de l'entreprise axées sur l'investissement et la croissance des entreprises de soins de santé du marché intermédiaire en Europe.

Boris Bernstein will spearhead Water Street’s initiatives in Europe.

Depuis sa création, Water Street a facilité plus de 150 investissements et acquisitions pour créer plus de 40 entreprises spécialisées dans les produits médicaux et les diagnostics, les produits pharmaceutiques et les sciences de la vie, ainsi que les services de soins de santé. En Europe, la société a acquis des entreprises évaluées à plus d'un milliard de dollars. Parmi les investissements récents, on peut citer Crest Solutions, basée en Irlande, et VistaLink, basée en Belgique, désormais appelée Catalyx, et Solvias, dont le siège est situé près de Bâle, en Suisse, dans le cadre de partenariats visant à étendre leur portée et leurs capacités à l'échelle mondiale.

« Je suis enthousiaste à l'idée de tirer parti de la solide expérience de Water Street en matière de promotion de partenariats avec des entrepreneurs et des fondateurs pour accélérer la réalisation de leurs objectifs de croissance. Notre mission est de mettre à profit l'expérience de notre équipe dans le secteur et son réseau de ressources, en plus de notre capital, pour créer des sociétés leaders sur le marché qui contribuent à renforcer le système de soins de santé grâce à leurs produits, services et capacités distinctifs », a souligné M. Bernstein.

M. Bernstein continuera à travailler avec Caroll H. Neubauer, qui a rejoint Water Street en tant que conseiller exécutif en 2020 après avoir passé trois décennies à la tête de l'entreprise mondiale de technologie médicale B. Braun. Les deux dirigeants combineront leurs connaissances en matière d'investissement et leur expérience dans le domaine des soins de santé pour faire progresser les opportunités de partenariat avec des entreprises européennes spécialisées dans les produits médicaux, les diagnostics, les sciences de la vie et les services pharmaceutiques.

Water Street gère actuellement près de 6 milliards de dollars de capitaux propres destinés à l'investissement dans des entreprises de soins de santé et à leur croissance. La société cible des investissements en Europe d'une valeur comprise entre 50 et 150 millions de dollars.

Water Street Healthcare Partners est un investisseur stratégique dédié exclusivement au domaine médical. L'entreprise a réalisé plus de 150 investissements et acquisitions dans le but de créer plus de 40 entreprises, lesquelles contribuent à améliorer les soins aux patients, à stimuler l'innovation et à favoriser un système de santé plus efficace. Tout en travaillant avec les fondateurs et les équipes de direction, Water Street tire parti de son expérience et de son réseau de ressources pour soutenir leurs objectifs de croissance. Basée à Chicago, l'équipe de Water Street réunit un mélange de cadres de la santé, de professionnels de l'investissement et de spécialistes fonctionnels hautement expérimentés. Pour en savoir plus, consultez le site : waterstreet.com.

