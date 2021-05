WCIFIT: concentración de sabiduría y debate sobre el futuro en Chongqing

CHONGQING, China, 19 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Un reportaje de iChongqing:

La tercera Feria de la Conferencia Internacional Occidental para la Inversión y el Comercio (WCIFIT) se celebrará en el Centro Internacional de Exposiciones de Chongqing del 20 al 23 de mayo. Bajo el lema "Going West and Deliberating the Future" ("Rumbo a occidente y reflexiones sobre el futuro"), se organizaron diversos eventos que incluyendo conferencias, exposiciones, debates y competencias.