WCIFIT:recogiendo sabiduría y deliberando sobre el futuro en Chongqing

Lo más destacado de la Conferencia

La ceremonia de apertura del WCIFIT se celebrará el 21 de mayo, el 2021 CCI-New International Land-Sea Trade Corridor International Cooperation Forum y la Asian-Enterprise of Tomorrow Conference tendrán lugar el mismo día.

Como un evento importante de WCIFIT, la 2021 Asia Enterprise of Tomorrow reunirá la sabiduría asiática invitando a los invitados a participar en el seminario y compartir sus perspectivas internacionales. Entre los invitados se encuentran políticos de países asiáticos, líderes de empresas Fortune 500, empresarios famosos y unos 200 invitados en el campo de la academia y los medios de comunicación.

Lee Nak-yon, el ex Primer Ministro de Corea del Sur, Wang Shi, el Fundador y Presidente de China Vanke Co., Ltd, y Li Lei, Vicepresidente de la Saudi Basic Industry Corporation, pronunciarán discursos magistrales en la reunión.

Además, otros invitados de ámbitos profesionales compartirán sus opiniones sobre el desarrollo de empresas asiáticas relacionadas con cinco temas, entre los que se incluyen los desafíos y oportunidades del desarrollo asiático y el potencial de Chongqing como centro logístico internacional, etc.

Exposiciones temáticas

La exposición contará con ocho salas con una superficie de 110.000 metros cuadrados. Columbia, Indonesia y Vietnam han sido invitados como países invitados.

El Pabellón Internacional contará con dos áreas de exposición para empresas de cooperación internacional y multinacionales Fortune 500. La Exposición de Cooperación Internacional seguirá el New International Land-Sea Trade Corridor en china occidental y los conceptos de Cinturón y Carretera y se basará en un trazado de cuatro direcciones que simboliza la integración y convergencia del transporte multimodal.

El famoso Enterprise Pavilion reunirá a un gran número de empresas estatales y privadas para mostrar sus nuevas tecnologías, productos y aplicaciones.

Nombres llamativos incluyen Suez Group, Hyundai, Ford Motor, COFCO, China Merchants Group, y muchas otras empresas nacionales y extranjeras.

Una plataforma significativa

WCIFIT ya se ha convertido en una ventana crucial para que China se muestre al mundo exterior, una plataforma esencial que lidera el desarrollo y la apertura de ciudades del interior, y un portador vital para estimular una nueva ronda de apertura de alto nivel del oeste de China.

Para más información: https://www.ichongqing.info/special/the-3rd-western-china-international-fair-for-investment-and-trade/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1513739/20210519154920.jpg

