We Are All Human y Estrella Hispana presentan la infografía "We Are Latino At Heart"

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación dedicada a impulsar las iniciativas de equidad, diversidad e inclusión. Nuestra visión es que cada ser humano valore a cada ser humano. Nuestra misión es abogar para que cada persona sea respetada y empoderada, enfocándonos en nuestro sentido común de humanidad. Al enfocarnos en los valores universales que nos hacen humanos a todos, podemos llegar a puntos de convergencia, eliminar la discriminación y lograr una sociedad más equitativa.