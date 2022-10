Weber expande para América Latina com ajuda da solução omnicanal Teamwork Commerce

CIDADE DO MÉXICO, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Teamwork Commerce, solução omnicanal líder de mercado, fez parceria com a Weber, fabricante líder de churrasqueiras, para oferecer uma solução omnicanal integral e, assim, ajudar a empresa a expandir sua atuação na América Latina.

Fundada em 1952, a Weber é uma empresa que se diferencia por ter amplos conhecimentos e experiência no setor de churrasqueiras, uma linha de produtos exclusiva e um grande entusiasmo por inovar nessa área. Com escritórios em mais de 40 países, atualmente a Weber conta com 29 lojas e franquias em todo o México e encontra-se em processo de expansão para o Chile e a Colômbia, com cinco lojas novas.

Para acompanhar essa expansão na América Latina, a Teamwork Commerce desenvolveu para a Weber um sistema baseado na nuvem com tecnologia de ponta, que permitirá o crescimento da empresa e facilitará a gestão de pedidos e um controle mais eficiente de estoque, oferecendo uma solução robusta que inclui ponto de venda (PDV), CRM e análises.

Desenvolvida para a Weber, a solução Teamwork Commerce permite que cada franquia administre seu próprio estoque, adicione novos produtos ao catálogo e personalize os preços das mercadorias, o que permite que cada loja opere de maneira independente.

Além disso, com uma funcionalidade administrativa fornecida para a Weber, a empresa de churrasqueiras agora pode emitir faturas personalizadas para cada país, incluindo todas as informações necessárias dos requisitos de importação para o México, a Colômbia e o Chile.

Omar Acevedo, gerente de TI da Weber na América Latina, disse: "A solução Teamwork Commerce nos ajudou a desenvolver nosso negócio com um foco integral, o que nos ajuda a gerenciar todas nossas funções de varejo. Essa solução nos permitiu oferecer experiências personalizadas em novos mercados, com mais controle e visibilidade do estoque. Além disso, a solução Timecard da Teamwork Commerce nos ajudou a administrar equipes em várias lojas, incluindo horas de trabalho, folgas e outras atividades."

A Teamwork Commerce é uma solução de ponto de venda omnicanal baseada na nuvem, que oferece OMS, controle de estoque, CRM e análises de maneira integrada. Além disso, conta com um ecossistema de integrações com as melhores soluções do mercado, criando um sistema omnicanal livre de atrito. Empresas de varejo de mais de 20 países do mundo utilizam a Teamwork Commerce, incluindo Petco, Prada Mx, InnovaSport e Weber. Para mais informações, acesse www.teamworkcommerce.mx

FONTE Teamwork Commerce

