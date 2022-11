Webinar gratuito sobre o turismo médico: conquistas rápidas ou sucesso de longo prazo?

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Muitas organizações estão buscando conquistas rápidas no turismo médico: agilidade na implementação de novo site, viabilização de serviços rápidos para pacientes de turismo médico, pronto lançamento de campanha de marketing e atração acelerada de clientes internacionais. A realidade é que o foco apenas em vitórias rápidas traz decepções rapidamente. O sucesso de longo prazo no turismo médico exige uma abordagem disciplinada e proativa que seja centrada no paciente, promova a inovação contínua e alavanque relacionamentos e parcerias inteligentes.

7 de dezembro de 2022

10:00 | Horário Padrão do Leste (EST)

16:00 | Horário Padrão da Europa Central

18:00 | Horário do Padrão do Golfo

22:00 | Horário Padrão da China

Junte-se a nós para analisar com especialistas a razão pela qual algumas empresas são bem-sucedidas no turismo médico, enquanto outras falham e por que algumas empresas atingem um "teto" de volume de pacientes que eles simplesmente não conseguem atender, enquanto pacientes lutam para chegar à porta de outros prestadores de serviços de saúde.

Examinaremos as principais partes interessadas do setor, incluindo seguradoras, facilitadores, hospitais e médicos, para entender alguns denominadores comuns de sucesso e falha no turismo médico.

Pontos de aprendizado do webinar:

Coisas que você possa estar fazendo agora e limitam o sucesso das suas atividades de marketing de turismo médico.

Erros comuns que muitos prestadores de serviços de saúde cometem em comunicação e engajamento do cliente.

Eliminação de barreiras que estejam afetando negativamente a experiência do paciente em viagens médicas.

Estratégias que as empresas podem adotar para construir sólidos relacionamentos por indicação.

Medidas que as startups e seguradoras podem adotar para maximizar o sucesso na entrada no turismo médico.

Por que algumas iniciativas governamentais são bem-sucedidas e outras não?

O novo programa EXCELerator do GHA é uma solução desenvolvida para acelerar a inovação e maximizar as oportunidades de sucesso no setor global de serviços de saúde.

Sobre a Medical Tourism Association (MTA):

A Medical Tourism Association é uma associação internacional sem fins lucrativos composta pelos principais hospitais internacionais, prestadores de serviços de saúde, facilitadores de turismo médico, seguradoras e outras empresas e membros afiliados com o objetivo comum de promover o mais alto nível de qualidade de assistências médica para os pacientes em um ambiente global. A associação promove os interesses dos seus prestadores de serviços de saúde e membros facilitadores de turismo médico. A Medical Tourism Association tem três princípios: transparência, comunicação e educação. A Medical Tourism Association trabalha com os governos para ajudar a lançar iniciativas estratégicas e de longo prazo no turismo médico para todas as partes interessadas.

Sobre a Global Healthcare Resources (GHR):

A Global Healthcare Resources é uma empresa de consultoria em marketing especializada em desenvolvimento de negócios e estratégia de marketing e em serviços de penetração nos setores de serviços de saúde, benefícios, bem-estar e turismo médico.

A GHR alavanca liderança de pensamento, treinamento educacional e eventos virtuais e presenciais para conectar compradores e provedores de serviços para ampliar as oportunidades de negócios. Nos últimos anos, a GHR tem focado em utilizar a conexão entre a motivação pessoal e profissional para desenvolver um negócio e lançou três estratégias inovadoras em áreas críticas necessárias para o crescimento do setor. Custo, cultura e cuidado. Por meio dessas estratégias, a GHR prevê a criação de um movimento que inspire o crescimento por meio da visão compartilhada, missão e valores intrinsecamente ligados entre empregador e funcionários.

