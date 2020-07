WEBTOON llega a seis años de operaciones en Estados Unidos

LOS ÁNGELES, 27 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- WEBTOON Entertainment Inc. anunció hoy que ha llegado a seis años de operación en los Estados Unidos. Este hito reciente refleja un año más de robusto crecimiento para la plataforma de webcómics --la más grande del mundo--, no solo en cantidad de público, sino también en participación de creadores e ingresos de creadores. El servicio planea celebrar su aniversario con una serie de eventos comunitarios y de lectores y "acuñar" regalos en agosto.

Los lectores del servicio en inglés de WEBTOON, lanzado hace seis años, siguen aumentando rápidamente. Las visualizaciones de páginas en el servicio en inglés de ORIGINALES en junio de 2020 fueron más de 680 millones, un 52% de aumento desde junio de 2019. Las visualizaciones globales de páginas (sin incluir Corea) en junio de 2020 superaron la marca de 1,500 millones por primera vez en la historia de la compañía, lo que representa un aumento del 40% en el mismo período.

La plataforma CANVAS de WEBTOON, que permite que cualquiera comparta sus historias, acaba de alcanzar las 100,000 series. ORIGINALES de WEBTOON --solo disponible en WEBTOON-- aloja algunos de los mayores nombres de los webcómics, entre ellos, Lore Olympus. La serie de Rachel Smythe, nominada al Premio Eisner, tiene cuatro millones de suscriptores en todo el mundo y su segunda temporada está prevista para agosto.

"Debemos todo nuestro progreso hasta la fecha a nuestros leales lectores y apasionados creadores", dice Ken Kim, director ejecutivo de WEBTOON Entertainment Inc. "Recién estamos empezando nuestro camino para convertirnos en un servicio de entretenimiento más profundo, mientras éxitos como Tower of God y The God of High School dan el salto a las series animadas. Esperamos tener más novedades emocionantes para compartir más adelante en 2020. Estén atentos".

Adjunto hay un breve gráfico con cifras significativas relacionadas tanto con el mercado de WEBTOON de los Estados Unidos como con su mercado mundial.

WEBTOON™ se ha convertido en un fenómeno cultural y global como pionera en la distribución y el consumo de cómics en Internet. Con un promedio de más de 64 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales más de 16.5 millones son lectores diarios, son más las personas que consumen series de WEBTOON que las que miran la mayoría de los programas de televisión. WEBTOON presenta un catálogo amplio y diverso de contenidos de todo el mundo, que incluye romance, suspenso, fantasía, comedia y otros géneros. Lanzada en los Estados Unidos en 2014, WEBTOON tiene miles de series pertenecientes a creadores con episodios que se actualizan todos los días. WEBTOON se jacta también de sus asociaciones con Legendary, POW!, Top Cow/Image y otros, y lleva la narración de historias a un nivel superior. Los creadores han sido nominados a múltiples premios Eisner y han ganado una multitud de premios Ringo. La aplicación de WEBTOON es de descarga gratuita en dispositivos iOS y Android.

Usuarios mensuales del servicio WEBTOON en Estados Unidos: más de 10 millones

Usuarios mensuales del servicio mundial de WEBTOON: más de 64 millones

Ingresos de creadores* hasta la fecha de WEBTOON para más de 12,000 creadores de CANVAS: más de US$ 5 millones

(*incluye ingresos por anuncios; WEBTOON aumentó temporariamente la participación en ingresos por anuncios de red de los creadores a 100% hasta el fin de 2020)

Visualizaciones mundiales de páginas mayo 2020* para Lore Olympus: más de 34 millones

(*nota: Lore Olympus está en pausa desde junio y regresa en agosto)

Creadores de ORIGINALES de WEBTOON de Estados Unidos: 260

Creadores de ORIGINALES globales: 2,000

Visualizaciones de páginas de series ORIGINALES en el servicio en inglés para junio de 2020: más de 680 millones

Visualizaciones de la aplicación de WEBTOON en el mundo (excepto Corea) para junio de 2020: más de 1,500 millones

