WeDo Technologies es nombrada en el informe Stratecast's Top 10 to Watch in 2018

WeDo Technologies, líder mundial en aseguración de ingresos de telecomunicaciones y gestión de fraudes, se complace al anunciar que ha sido nombrada dentro del informe Stratecast's Top 10 to Watch in 2018, que destaca a los vendedores de éxito en las operaciones, orquestación, analítica de datos y mercado de software de monetización (ODAM).

Además del liderazgo de mercado de WeDo Technologies dentro de la aseguración de ingresos, gestión de fraude y aseguración de finanzas, Stratecast además reconoce el compromiso de WeDo para con la investigación y desarrollo y la inversión realizada para seguir desarrollando las soluciones de la cartera SaaS.

RAID Risk Management, disponible bajo premisa o en forma de nube, es compatible con las siguientes aplicaciones:

RAID Revenue Assurance - asegura la precisión en la facturación y colección de servicios, ayudando a los proveedores de servicios de comunicación (CSPs) a reducir la fuga de ingresos, mejorar los márgenes y actualizar la experiencia al cliente general

RAID Fraud Management - proporciona protección de fraude en tiempo real al detector una actividad fraudulenta o sospechosa, además de utilizar el aprendizaje de máquina para identificar las amenazas nuevas y no previstas

RAID Business Assurance - automatiza los controles financieros y otras aplicaciones de transacción, como incentivos y gestión de colecciones, para ayudar a que los negocios reduzcan las pérdidas y mejoren los márgenes

De forma conjunta, la plataforma RAID Risk Management, sus aplicaciones y ofertas buscan desplegar soluciones integradas que aseguren los CSP's durante sus estrategias de transformación digitales y preparen mejor a los operadores para 5G, IoT y los riesgos NFV.

Karl Whitelock, director de estrategia mundial ODAM de Stratecast | Frost & Sullivan, comentó:

"Stratecast believes that as CSPs worldwide find their profit margins under assault, revenue assurance, fraud management and business assurance solutions like those offered by WeDo become more important. In addition, by working on SaaS risk management innovations, capable of assuring the digital transformation journey for CSPs, at a lower cost, with no compromise to security, WeDo continues to demonstrate its understanding of emerging challenges and is developing the solutions to overcome them. It is for these reasons that WeDo Technologies is a company to watch in 2018."

Rui Paiva, consejero delegado de WeDo Technologies, explicó:

"This recognition demonstrates our leadership in helping the world's leading CSPs to improve their margins by reducing revenue leakage and losses due to fraud. Our recent investments in cloud-based solutions that leverage AI and machine learning capabilities, and our focus on developing an integrated risk management solution, reiterates our commitment to innovation and ensuring that our customers are equipped for the future challenges ahead."

Las compañías de Stratecast's 10 to Watch son las que han desarrollado soluciones innovadoras que hacen frente a los objetivos actuales y vitales empresariales y los retos que impactan a los negocios. Además de ser un mercado centrado y de pensamiento avanzado, las compañías de la lista 10 to Watch demuestran una cultura de innovación, cambios de apoyo rápido en el clima empresarial o aproximaciones de tecnología, siendo conocedoras de los negocios y del mercado, y disponiendo de una oferta de producto claramente diferenciada. Para descargar el informe, visite la página web http://web.wedotechnologies.com/stratecast-top10-2018

Acerca de Stratecast | Frost & Sullivan

Stratecast mejora la mezcla de dedicaciones de consultoría personalizadas y de investigación de suscripción para desplegar conocimiento y perspectiva que solo se mantiene a través de los años de experiencia en el mundo real dentro de una industria en la que los clientes son colaboradores; los socios de la actualidad son los competidores del futuro; y su agilidad e innovación son elementos esenciales para el éxito.

Acerca de WeDo Technologies

WeDo Technologies, fundada en 2001, es el líder del mercado en Aseguramiento de Ingresos y Gestión de Fraude a través de soluciones de software de Gestión de Riesgo Integrada.

WeDo Technologies ofrece software y asesoramiento experto a organizaciones de telecomunicaciones, medios y tecnología en todo el mundo. Actualmente contamos con más de 200 clientes en 108 países, a través de una red de más de 600 profesionales expertos altamente calificados. Nuestras oficinas están distribuidas mundialmente en los Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África, y América Central y del Sur.

El software de WeDo Technologies analiza grandes cantidades de datos, permitiendo supervisar, controlar, gestionar y optimizar procesos, asegurando la protección de los ingresos y la mitigación del riesgo.

Con más de 200 clientes - entre ellos algunas de las principales empresas del mundo con alto nivel de liquidez - WeDo Technologies es reconocida desde hace tiempo como un innovador constante en asegurar el éxito de sus clientes en un viaje de continua transformación.

WeDo Technologies. Know The Unknown .

