WeDo Technologies nommée par Stratecast dans son Top 10 des entreprises à surveiller en 2018

WeDo Technologies, un chef de file mondial dans la gestion des fraudes et du « revenue assurance » dans le domaine des télécommunications, a le plaisir d'annoncer sa nomination au sein du Top 10 des entreprises à surveiller en 2018 de Stratecast, qui met en exergue les meilleurs fournisseurs dans le domaine des logiciels ODAM (pour monétisation, analyses de données, orchestration et opérations).

En plus des capacités de leader du marché de WeDo Technologies dans l'assurance financière, la gestion des fraudes et le revenue assurance, Stratecast félicite également l'engagement de WeDo dans la recherche et le développement, ainsi que son investissement dans la poursuite du développement des solutions de sa gamme de produits SaaS.

RAID Risk Management, disponible sur site ou basé sur le Cloud, prend en charge les applications suivantes :

RAID Revenue Assurance : garantit la précision de la collecte et la facturation des services, aidant les fournisseurs de services de communication à réduire la perte de chiffre d'affaires, améliorer les marges, et optimiser l'ensemble de l'expérience client

: garantit la précision de la collecte et la facturation des services, aidant les fournisseurs de services de communication à réduire la perte de chiffre d'affaires, améliorer les marges, et optimiser l'ensemble de l'expérience client RAID Fraud Management : fournit une protection en temps réel contre la fraude en détectant les activités suspicieuses ou frauduleuses, et utilise l'apprentissage automatique afin d'identifier les menaces nouvelles ou imprévues

: fournit une protection en temps réel contre la fraude en détectant les activités suspicieuses ou frauduleuses, et utilise l'apprentissage automatique afin d'identifier les menaces nouvelles ou imprévues RAID Business Assurance - automatise les contrôles financiers ainsi que les autres applications transactionnelles, telles que la gestion des collectes et des avantages financiers, afin d'aider les organisations à réduire les pertes et augmenter les marges

Ensemble, la plateforme ainsi que les applications et les offres RAID Risk Management visent à offrir des solutions intégrées qui assurent les fournisseurs de services de communication durant leurs stratégies de transformation numérique, et préparent en amont les opérateurs aux risques du 5G, de l'IdO et de la NFV.

Karl Whitelock, directeur de la stratégie ODAM mondiale pour Stratecast | Frost & Sullivan, a commenté :

« Stratecast est convaincue que, comme les fournisseurs de services de communication dans le monde entier estiment leurs marges bénéficiaires menacées, des solutions de business assurance, de gestion des fraudes et de revenue assurance telles que celles offertes par WeDo prennent plus d'importance. En outre, en travaillant sur des innovations de la gestion des risques de type SaaS, capables d'assurer la période de transition vers le numérique des fournisseurs de services de communication à moindre coût, et sans compromettre la sécurité, WeDo continue à démontrer sa connaissance des défis émergents et à développer les solutions pour les surmonter. Pour toutes ces raisons, WeDo Technologies est une entreprise à surveiller de près en 2018 ».

Rui Paiva, président-directeur général de WeDo Technologies, a ajouté :

« Cette reconnaissance démontre notre qualité de leader pour assister les plus importants fournisseurs de services de communication dans l'amélioration de leurs marges en réduisant les pertes de chiffre d'affaires et les pertes imputées aux fraudes. Nos récents investissements dans des solutions basées sur le Cloud s'appuyant sur l'IA et les capacités de l'apprentissage automatique, ainsi que l'attention que nous portons au développement d'une solution de gestion des risques intégrée, renforcent notre engagement envers l'innovation tout en garantissant à nos clients d'être équipés pour surmonter les défis à venir ».

Les 10 entreprises à surveiller de Stratecast sont celles ayant développé des solutions innovantes qui répondent à des objectifs commerciaux essentiels ainsi qu'à des défis ayant un impact sur les affaires. En plus d'être orientés vers le marché et visionnaires, ces 10 entreprises à surveiller font preuve d'une culture de l'innovation, accompagnent les changements soudains dans les climats d'affaires ou dans les approches technologiques, possèdent un sens des affaires et du marché, et proposent des produits clairement différenciés et bien définis. Pour télécharger le rapport, rendez-vous sur le site http://web.wedotechnologies.com/stratecast-top10-2018

À propos de Stratecast | Frost & Sullivan

Stratecast s'appuie sur une combinaison d'études en souscription et de missions de conseil personnalisées, pour proposer un savoir et une perspective accessibles uniquement après des années d'expériences dans le monde réel, dans une industrie où les clients sont des collaborateurs, où les partenaires d'aujourd'hui sont les concurrents de demain, et où la souplesse et l'innovation constituent des éléments essentiels de la réussite.

À propos de WeDo Technologies

Fondée en 2001, WeDo Technologies est le leader du marché mondial en Revenue assurance et en gestion des risques de fraude, grâce à des solutions logicielles de gestion des risques.

WeDo Technologies fournit des logiciels et des conseils spécialisés à des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de services de communications dans le monde entier. Nous comptons actuellement plus de 200 clients répartis dans 108 pays, avec un réseau de plus de 600 experts professionnels hautement qualifiés. Nous possédons des bureaux répartis à travers les États-Unis, l'Europe, la région Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique, ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud.

Le logiciel de WeDo Technologies analyse de grandes quantités de données, afin de surveiller, contrôler, gérer et optimiser les processus, garantissant la protection des revenus et la réduction des risques.

Avec plus de 200 clients, dont certaines des organisations les plus grandes au monde, WeDo Technologies est historiquement reconnue comme un innovateur constant assurant le succès de ses clients en les accompagnant dans leur transformation continue.

WeDo Technologies. Know T he Unknown.

