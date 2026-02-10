Wegweisende Entscheidung des Exekutivrats der Weltgesundheitsorganisation zur Annahme einer WHA-Resolution über Hämophilie und andere Blutungsstörungen

MONTREAL, 10.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 3. Februarrd, 2026 hat der Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer bahnbrechenden Entscheidung eine von den Mitgliedstaaten geleitete Resolution über Globale Maßnahmen zur Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit für Menschen mit Hämophilie und anderen Blutungsstörungen verabschiedet, die nun der 79. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2026 zur endgültigen Annahme vorgelegt wird. Der Weltverband der Hämophilie (World Federation of Hemophilia, WFH) - als nichtstaatlicher Akteur, der offizielle Beziehungen zur WHO unterhält - hat sich für diese Resolution eingesetzt und unterstützt sie nachdrücklich.

World Federation of Hemophilia Logo

Eine Resolution der Weltgesundheitsversammlung ist ein offizielles politisches Dokument, das von den WHO-Mitgliedstaaten verabschiedet wird, um globale gesundheitspolitische Prioritäten und Maßnahmen festzulegen, nationale Gesundheitsstrategien zu lenken und das WHO-Sekretariat um spezifische Maßnahmen zu bitten. Mit der Verabschiedung dieser Resolution werden die WHO und ihre Mitgliedstaaten Blutungsstörungen als Priorität anerkennen und einen entscheidenden Schritt zur Entwicklung eines koordinierten globalen Rahmens und konkreter Maßnahmen zur Beseitigung der gesundheitlichen Ungleichheiten, von denen unsere Gemeinschaft betroffen ist, unternehmen.

Die WFH hat auch einen globalen Aufruf für gesundheitliche Chancengleichheit bei Blutungsstörungen gestartet, um die Verabschiedung des Programms zu unterstützen. Um mehr über den Global Call zu erfahren, lesen Sie den Ankündigungsartikel auf der WFH-Nachrichtenseite hier. Die Erklärung der WFH, in der der Exekutivrat der WHO aufgefordert wird, die Resolution anzunehmen, finden Sie unter und hier.

Über Hämophilie und andere Blutungsstörungen

Bei Menschen mit Blutungsstörungen funktioniert der Blutgerinnungsprozess nicht richtig, so dass sie länger als normal bluten können. Bei manchen Menschen kann es zu spontanen Blutungen in Gelenke, Muskeln oder andere Körperteile kommen, was zu Entwicklungsstörungen und dauerhaften Mobilitätsproblemen führen kann.

Über die World Federation of Hemophilia

Die WFH ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung und Aufrechterhaltung der Versorgung von Menschen mit erblichen Blutungsstörungen auf der ganzen Welt einsetzt. In der WFH arbeiten nationale Mitgliedsorganisationen und Angehörige der Gesundheitsberufe zusammen, um die Versorgung von Menschen mit erblichen Blutungsstörungen auf der ganzen Welt sicherzustellen. Wir arbeiten mit Regierungen und Hämophilie-Behandlungszentren zusammen, um das Wissen durch Schulungen zu erweitern und ihnen die Mittel an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Menschen mit Blutungsstörungen in ihren Gemeinden zu erkennen, zu unterstützen und zu behandeln. Gleichzeitig fördern wir die globale Lobbyarbeit und Zusammenarbeit, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Um mehr über die WFH zu erfahren, besuchen Sie bitte www.wfh.org.

Medienkontakt: Neha Suchak, Direktor, Marketing & Kommunikation, [email protected], +1 514-875-7944, #2857, www.wfh.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890272/World_Federation_of_Hemophilia_Landmark_decision_by_the_World_He.jpg