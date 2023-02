Wemade dévoile sa première gamme DAO sur NILE

SINGAPORE, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- NILE (NFT Is Life Evolution), une plateforme DAO & NFT basée sur le réseau principal WEMIX3.0, a dévoilé sa première gamme de DAO : WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO et ORACLE DAO. Chaque DAO a sa propre communauté qui travaille ensemble pour atteindre des objectifs communs, comme la mission de la WONDER DAO qui consiste à faire croître l'écosystème.

WONDER DAO, WONDER 1 de 40 WONDERS, ou partenaires du conseil de nœud du réseau principal WEMIX3.0, a été formé pour contribuer à la croissance et à l'avancement de l'écosystème WEMIX. Il s'efforce de construire une communauté qui peut continuer à se développer durablement avec l'avancement du méga-écosystème de WEMIX3.0 via une gestion démocratique et transparente. Ce sera la première DAO sur NILE à accepter des participants.

ARTEUM DAO est une communauté avec un nouveau concept pour les collectionneurs d'art. La DAO dans son ensemble vise à former une nouvelle communauté artistique qui collectionne un éventail d'œuvres d'art, découvre des artistes émergents et se développe dans le secteur des affaires culturelles.

En outre, NILE développe actuellement DELTA DAO, un protocole de gestion automatique des actifs basé sur WEMIX3.0 que les utilisateurs peuvent utiliser pour accéder et utiliser facilement les services de DeFi.

ORACLE DAO est un protocole qui affine les données réelles et fournit des chiffres précis en temps réel en se connectant à la technologie blockchain. Les données seront utilisées pour concevoir des produits financiers susceptibles d'enrichir encore davantage l'écosystème WEMIX.

Chaque DAO est gérée et entretenue par le protocole Neith, un mécanisme de contrat intelligent programmable qui permet à la communauté de créer, de faciliter et de gérer tous les aspects des projets potentiels, y compris le financement de la DAO, la facilitation de l'activité ou du projet et la distribution des bénéfices. Le protocole Neith abaisse les barrières d'entrée à la création de DAO, et des activités communautaires d'une ampleur et d'une portée auparavant irréalisables sont désormais possibles.

À propos de NILE

NILE est la première plateforme blockchain NFT au monde alimentée par la DAO et basée sur une infrastructure de contrats intelligents entièrement décentralisée qui redéfinira la façon dont nous identifions et exprimons l'inspiration, la créativité et les opportunités. NILE permet de faciliter et de gérer des projets transparents et trustless sous forme de concerts, d'expositions d'art, de sports, de musique, d'investissements et même d'entreprises par le biais de la DAO. Plus d'informations à l'adresse www.nile.io

