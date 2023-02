Wemade lança 1ª linha DAO na NILE

CINGAPURA, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A NILE (NFT Is Life Evolution), uma plataforma DAO e NFT baseada na rede principal WEMIX3.0, revelou sua primeira linha DAO: WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO e ORACLE DAO. Cada DAO tem sua própria comunidade que trabalha em conjunto para atingir objetivos comuns, como a missão WONDER DAO de fazer crescer o ecossistema.

A WONDER DAO, WONDER 1 de 40 WONDERS, ou parceiros do conselho de nós da rede principal WEMIX3.0, foi formada para contribuir para o crescimento e avanço do ecossistema WEMIX. Ela busca construir uma comunidade que possa continuar crescendo de forma sustentável junto com o avanço do mega ecossistema da WEMIX3.0 por meio de uma gestão democrática e transparente. Esta será a primeira DAO na NILE a aceitar participantes.

A ARTEUM DAO é uma comunidade com um novo conceito para colecionadores de arte. A DAO como um todo tem como objetivo formar uma nova comunidade de arte que coleciona uma variedade de obras de arte, descobre artistas em ascensão e se expande para o setor de negócios culturais.

Além disso, a NILE está atualmente desenvolvendo a DELTA DAO, um protocolo de gerenciamento automático de ativos baseado em WEMIX3.0 que os usuários podem usar para acessar e utilizar facilmente os serviços de DeFi.

A ORACLE DAO é um protocolo que refina os dados reais e fornece números precisos em tempo real, conectando-se à tecnologia blockchain. Os dados serão utilizados na concepção de produtos financeiros que podem enriquecer ainda mais o ecossistema WEMIX.

Toda DAO é operada e atendida no Neith Protocol, um mecanismo de contrato inteligente programável que permite à comunidade criar, facilitar e gerenciar todos os aspectos de possíveis projetos, incluindo financiamento da DAO, facilitação do negócio ou projeto e distribuição de lucro. O Neith Protocol reduz as barreiras de entrada para criação da DAO e atividades comunitárias em escala e escopo antes inviáveis agora são possíveis.

Sobre a NILE

A NILE é a primeira plataforma de NFT blockchain baseada em DAO do mundo sustentada por uma infraestrutura de contrato inteligente totalmente descentralizada que redefinirá a forma como identificamos e expressamos inspiração, criatividade e oportunidade. A NILE permite que projetos confiáveis e transparentes na forma de shows, exposições de arte, esportes, música, investimentos e até mesmo empresas sejam facilitados e gerenciados por meio da DAO. Saiba mais em www.nile.io

