Wemade presenta su primera línea de DAO en NILE

SINGAPUR, 24 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- NILE (NFT Is Life Evolution), una plataforma de DAO & NFT basada en la red principal WEMIX3.0, dio a conocer su primera línea de DAO: WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO y ORACLE DAO. Cada DAO tiene su propia comunidad que trabaja en conjunto para lograr objetivos comunes, como la misión de WONDER DAO de hacer crecer el ecosistema.

NILE (NFT Is Life Evolution), una plataforma DAO & NFT basada en la red principal WEMIX3.0, reveló su primera línea de DAO: WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO y ORACLE DAO.

WONDER DAO, WONDER 1 of 40 WONDERS, o socios del consejo de nodos de la red principal WEMIX3.0, se conformó para contribuir al crecimiento y avance del ecosistema WEMIX. Se esfuerza por construir una comunidad que pueda seguir creciendo de manera sostenible junto con el avance del megaecosistema de WEMIX3.0 mediante una gestión democrática y transparente. Esta será la primera DAO en NILE que acepta participantes.

ARTEUM DAO es una comunidad con un nuevo concepto para coleccionistas de arte. La DAO en su conjunto tiene como objetivo formar una nueva comunidad de arte que coleccione una variedad de obras de arte, descubra artistas emergentes y se expanda al sector comercial cultural.

Además, NILE está desarrollando DELTA DAO, un protocolo de gestión automática de activos basado en WEMIX3.0 que los usuarios pueden usar para acceder y utilizar fácilmente los servicios DeFi.

ORACLE DAO es un protocolo que refina los datos reales y proporciona números precisos en tiempo real al conectarse con tecnología blockchain. Los datos se utilizarán para diseñar productos financieros que puedan enriquecer aún más el ecosistema WEMIX.

Cada DAO se opera y presta servicios en el protocolo Neith, un mecanismo de contrato inteligente programable que permite a la comunidad crear, facilitar y gestionar todos los aspectos de posibles proyectos, incluida la financiación de la DAO, la facilitación del negocio o proyecto y la distribución de los beneficios. El protocolo Neith reduce las barreras de entrada para la creación de la DAO, y las actividades comunitarias en escala y alcance antes inviables ahora son posibles.

Más detalles en:

Acerca de NILE

NILE es la primera plataforma NFT del mundo impulsada por DAO y basada en una infraestructura de contrato inteligente totalmente descentralizada que redefinirá la forma en que identificamos y expresamos la inspiración, la creatividad y la oportunidad. A través de DAO, NILE permite facilitar y gestionar proyectos transparentes y de confianza en forma de conciertos, exposiciones de arte, deportes, música, inversiones e incluso negocios. Más información en www.nile.io.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2008892/NILE__NFT_Is_Life_Evolution__a_DAO___NFT_platform.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade

SOURCE Wemade