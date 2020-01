Wemade Tree lança programa de recompensas em Klay para a plataforma de blockchain "WEMIX"

Os usuários podem comprar caixas de presentes com o os tokens WEMIX distribuídos a cada três horas após o cadastro de uma conta na plataforma WEMIX. Ao abrir as caixas, os usuários podem ganhar caracteres do alfabeto ou tokens dos jogos distribuídos aleatoriamente.

Com as recompensas, os usuários podem participar de três missões: um jogo de bingo, onde juntam letras para completar a frase "PLAY! WEMIX NETWORK", uma missão para juntar tokens de jogos e um pré-cadastro para o "Cryptornado for WEMIX".

Os usuários que concluírem as missões estarão qualificados para concorrerem a um prêmio de 200.000 KLAY. A KLAY é a criptomoeda usada pela Klaytn, de cujo Conselho de Governança a Wemade Tree é membro. A Klaytn é uma plataforma de blockchain desenvolvida pela Ground X, uma subsidiária da maior plataforma móvel da Coreia do Sul, a Kakao, com mês de 50 milhões de usuários mensais.

A Wemade Tree também se prepara para o lançamento do "Cryptornado for WEMIX", com uma campanha de pré-cadastro. Trata-se de um RPG idle para dispositivos móveis desenvolvido pela empresa. Os usuários que fizerem o pré-cadastro ganharão 4,000,000 WEMIX, itens NFT, tokens dourados e do jogo (TORNADO) na data do lançamento oficial.

Após o "Cryptornado for WEMIX", será lançado o "Chuanqi H5 for WEMIX", um jogo baseado no famoso Legend of Mir IP, e que será seguido de outros jogos de sucesso, como "Windrunner for WEMIX", "CandyPang for WEMIX", "Everytown for WEMIX", "My Secret Bistro for WEMIX", "Touch Fighter for WEMIX", e "Chuanqi mobile for WEMIX". Juntos, esses jogos têm um total de 600 milhões de downloads.

A WEMIX adotou a autenticação pelo Google para reduzir as barreiras de entrada para os usuários, uma vez que os jogos em blockchain existentes exigem que os usuários passem por processos de cadastro muito complexos.

Para mais informações sobre a promoção de lançamento da WEMIX e sobre o pré-cadastro para o cripto-RPG, acesse o site da carteira WEMIX (https://wallet.wemixnetwork.com/).

