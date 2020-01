Wemade Tree lanza promoción con recompensas de Klay por plataforma de blockchain 'WEMIX'

Los usuarios pueden comprar cajas de obsequio con tokens WEMIX que se sortean cada 3 horas después de registrarse para una cuenta de la plataforma WEMIX. Al abrir las cajas, tienen la posibilidad de ganar caracteres del alfabeto y tokens de juego ofrecidos al azar.

Con las recompensas, los usuarios pueden participar en tres misiones: un juego de bingo, donde recopilan y completan una frase; 'PLAY! WEMIX NETWORK', una misión para recolectar tokens de juego; y la inscripción previa para 'Cryptornado for WEMIX'.

Quienes completen estas misiones quedan calificados para participar por un premio de 200.000 KLAY. KLAY es la criptomoneda emitida por Klaytn, donde Wemade Tree es miembro de su Consejo de Gobierno. Klaytn es una plataforma de blockchain desarrollada por Ground X, subsidiaria de la plataforma móvil líder de Corea del Sur, Kakao, que posee más de 50 millones de usuarios mensuales.

Wemade Tree también se está preparando para el lanzamiento de 'Cryptornado for WEMIX' con una campaña de inscripción previa. Los usuarios que se registren con anticipación serán recompensados con 4.000.000 WEMIX, tokens no fungibles (NFT), tokens de oro y de juego (TORNADO) en la fecha de lanzamiento oficial.

A 'Cryptornado for WEMIX' le seguirá 'Chuanqi H5 for WEMIX', un juego impulsado por la famosa propiedad intelectual (PI) Legend of Mir, y posteriormente otros juegos exitosos, como 'Windrunner for WEMIX', 'CandyPang for WEMIX', 'Everytown for WEMIX', 'My Secret Bistro for WEMIX', 'Touch Fighter for WEMIX' y 'Chuanqi mobile for WEMIX'. Estos juegos suman un total de 600 millones de descargas.

WEMIX adoptó la autenticación de Google para reducir las dificultades de ingreso para los usuarios, mientras que los juegos de blockchain existentes exigen que los usuarios completen un engorroso proceso de inicio de sesión.

Si desea más información sobre la promoción por el lanzamiento de WEMIX y la inscripción previa para el próximo juego de rol (RPG) con criptomonedas, visite el sitio web de WEMIX Wallet (https://wallet.wemixnetwork.com/).

