WEMIX annonce son inscription sur Coinone alors que l'écosystème continue de prendre de l'expansion

SÉOUL, Corée du Sud, 18 février 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX - la monnaie native de WEMIX 3.0 qui relie l'ensemble des composants du mégaécosystème WEMIX - a reçu l'approbation pour son inscription sur Coinone, l'une des principales plateformes d'échanges de cryptomonnaies de Corée. Cette inscription est le fruit d'efforts déployés par WEMIX pour améliorer les communications et la collaboration avec les partenaires et les acteurs de l'industrie après que plusieurs bourses coréennes, y compris Coinone, ont cessé leur soutien commercial à WEMIX au quatrième trimestre de 2022.

Parmi ces efforts figuraient plusieurs mesures clés prises par la Fondation Wemix, notamment le remaniement du système de gestion et la mise en place de la surveillance en temps réel pour accroître l'accès des investisseurs aux informations concernant l'émission et la distribution de jetons. Les informations détaillées concernant l'inscription peuvent être consultées sur le site officiel de Coinone.

Cette inscription fait suite à l'inscription de WEMIX sur Mercado Bitcoin, la plus grande plateforme de cryptomonnaies et d'actifs numériques au Brésil. La cotation de WEMIX, qui a augmenté de 195 % au cours des 30 derniers jours, offre aux Brésiliens un meilleur accès en permettant le trading de WEMIX via Brazilian Real, la monnaie fiduciaire officielle du pays.

« Alors que l'écosystème WEMIX continue de se développer, nous sommes déterminés à collaborer avec les principaux acteurs du monde entier pour garantir une croissance durable en adoptant des communications efficaces et les meilleures pratiques de gestion », a déclaré Shane Kim, PDG de WEMIX PTE., LTD.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004791/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

SOURCE Wemade Co., Ltd